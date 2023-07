Trước đó, hệ thống buýt trợ giá Đà Nẵng giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 vận hành. Tuyến buýt liên tục đình trệ do tài xế, phụ xe lãn công đòi tiền lương, các khoản BHXH, BHYT, BHTN.

Theo BHXH TP Đà Nẵng, tính đến 31-5-2023, Công ty Quảng An 1 đã nợ gần 8,4 tỉ đồng (chưa bao gồm tiền lãi) kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.