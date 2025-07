(NLĐO) - Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Trà My và Khu Di tích An ninh Khu V.