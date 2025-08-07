Ngày 7-8, HĐND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đã ký ban hành Nghị quyết về biên chế của thành phố năm 2025.

Theo đó, tổng biên chế công chức trong các cơ quan thuộc HĐND, UBND thành phố và các tổ chức hành chính trực thuộc là 2.692 chỉ tiêu. Đối với cấp xã, phường, đặc khu, biên chế cán bộ, công chức được duyệt là 5.714 người.

Đáng chú ý, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố lên tới 44.908 chỉ tiêu. Ngoài ra, thành phố còn giao 88 chỉ tiêu cho các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, được cấp kinh phí từ ngân sách.

Công chức làm việc tại bộ phận một cửa - Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Riêng với các hội cấp tỉnh từng thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ), TP Đà Nẵng tiếp tục giao 90 chỉ tiêu trong tổng số biên chế sự nghiệp đến hết năm nay, đảm bảo tính kế thừa sau sắp xếp địa giới hành chính.

Trong các sở, ngành cấp thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vị trí dẫn đầu về số lượng biên chế với 546 chỉ tiêu. Xếp sau lần lượt là Sở Công Thương với 206 biên chế, Thanh tra thành phố 202 biên chế, Sở Tài chính 179 biên chế, Sở Xây dựng 161 biên chế, Sở Nội vụ 141 biên chế và Văn phòng UBND thành phố 134 biên chế.

Ở nhóm có số lượng biên chế thấp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng chỉ được giao 28 chỉ tiêu, ít nhất trong toàn thành phố. Sở Ngoại vụ có 33 biên chế. Các đơn vị như Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam đều được phân bổ 40 biên chế mỗi đơn vị.