Sáng 20-3, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin đàn trâu xuất hiện trên đường phố, thu hút sự chú ý của người dân.

Đàn trâu vô chủ, chạy tung tăng qua cầu Rồng, Đà Nẵng

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, nhiều người phát hiện đàn trâu khoảng 8 con chạy trên các tuyến đường trung tâm. Hình ảnh hiếm gặp này nhanh chóng được người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Ghi nhận cho thấy đàn trâu di chuyển qua các tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng (thuộc phường Hòa Cường), thậm chí đi qua cầu Rồng rồi chạy về hướng phường An Hải.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường khẳng định trên địa bàn không có hộ chăn nuôi trâu bò. Theo vị này, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng tương tự. Trước đó từng có trường hợp trâu, bò được chăn thả tại khu đất trống trên đường Phan Đăng Lưu rồi chạy rông vào khu vực trung tâm.

CLIP: Trâu chạy rông giữa trung tâm Đà Nẵng (clip mạng xã hội)

“Khả năng cao đàn trâu lần này được chăn thả từ khu vực phường Hòa Xuân rồi đi lạc vào trung tâm”, lãnh đạo phường Hòa Cường nhận định.

Hiện UBND phường Hòa Cường đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, truy tìm chủ đàn trâu và xử lý theo quy định.