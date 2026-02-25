HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Xuất hiện con trâu hung dữ, húc 2 người bị thương

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Con trâu đực hung dữ bất ngờ xuất hiện và rượt đuổi, húc 2 người dân ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị bị thương

Ngày 25-2, UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ trâu dữ rượt đuổi, húc 2 người bị thương.

Trâu dữ rượt đuổi ở Quảng Trị khiến 2 người bị thương nghiêm trọng - Ảnh 1.

Sau khi húc người, con trâu này chạy vào các khu vườn của người dân gần đó. Ảnh: Chiến Trung

Trước đó, vào chiều 24-2, một con trâu đực, màu đen, có biểu hiện hung dữ xuất hiện khu vực thôn Bích La Đông và thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo.

Tại đây, con trâu này đã lao đến, húc trúng 2 người dân ngụ thôn Bích La Đông và Xi Núc, khiến họ bị thương phải nhập viện điều trị. Sau khi húc trúng người, con trâu này bỏ chạy vào các khu vườn của người dân gần đó.

Theo ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, hiện các lực lượng gồm biên phòng, công an, quân sự đang túc trực, theo dõi tình hình và có các phương án xử lý con trâu dữ này để đảm bảo an toàn cho người dân.

Xã này cũng đã xác định được con trâu này là của một hộ dân ở thôn Xi Núc.

