Đà Nẵng đón hàng ngàn du khách đến xông đất năm 2025

Sáng 1-1, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động chào đón du khách đến thành phố dịp đầu năm 2025. Tại Sân bay Đà Nẵng, Sở Du lịch chuẩn bị gần 1.000 voucher trải nghiệm dịch vụ dành tặng những du khách đầu tiên.

Trong ngày 1-1, sân bay Đà Nẵng đón 125 chuyến bay, trong đó 57 chuyến quốc tế. Tính riêng dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025, từ 28-12-2024 đến ngày 1-1, Sân bay Đà Nẵng chào đón hơn 600 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Du thuyền Noordam đưa gần 2.000 du khách đến tham quan Đà Nẵng trong ngày đầu năm 2025

Sáng cùng ngày, du thuyền Noordam đưa gần 2.000 du khách quốc tịch Âu, Mỹ đã cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, du khách sẽ dành 2 ngày tham quan những điểm đến nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, biển Mỹ Khê và khám phá thành phố bằng xích lô.

Theo dự báo, năm 2025, khách đến Đà Nẵng bằng đường biển tăng trưởng mạnh

Theo dự báo của Cảng Đà Nẵng, số lượng khách đến thành phố bằng đường biển năm 2025 có sự tăng trưởng mạnh. Cảng Tiên Sa dự kiến đón 76 chuyến tàu, tăng 41 chuyến so với năm 2024 với lượng khách ước đạt hơn 70.000 lượt, dự kiến tăng 64% so với năm 2024.

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết năm 2025, thành phố đặt mục tiêu thu hút hơn 11,9 triệu lượt du khách, tăng 10% so với năm 2024, bằng 149% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,8 triệu lượt; khách nội địa ước đạt hơn 7,1 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2025 phấn đấu đạt hơn 36 ngàn tỉ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2024, bằng 169% so với năm 2019.