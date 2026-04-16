Đà Nẵng dự kiến tăng mức hỗ trợ cho lao động làm việc ở nước ngoài

Ngày 16-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ, các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc đưa đi và chính sách hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài trong thời gian tới.

Sở Nội vụ Đà Nẵng làm việc với Tập đoàn Musashino (Nhật Bản) nhằm trao đổi hợp tác, phái cử người lao động đến làm việc

Báo cáo của Sở Nội vụ cho biết năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã đưa 2.781 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm 1.897 lao động đi theo hợp đồng và 884 lao động làm việc thời vụ.

Nhật Bản là thị trường chiếm tỉ lệ cao nhất với 1589 lao động người Việt Nam đang làm việc, tiếp đến là Hàn Quốc (1.002 lao động) và các thị trường khác như Hy Lạp, Ả Rập Xê-Út, Trung Quốc… Các địa phương có số lượng người đi làm việc ở nước ngoài đông nhất là xã Hòa Vang và xã Nam Trà My .

Để nâng cao hiệu quả, UBND thành phố đang hoàn thiện Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chính sách tập trung vào việc cho vay vốn từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi; đồng thời tăng mức hỗ trợ chi phí đi lại, khám sức khỏe cho lao động đi làm việc theo hợp đồng và thời vụ. Các mức hỗ trợ này dự kiến sẽ cao hơn quy định của Trung ương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu thời gian tới, các đơn vị liên quan, phối hợp cùng Công an thành phố tháo gỡ khó khăn về phân quyền ký kết thỏa thuận quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi, quản lý lao động và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các sở, ngành liên quan, hoàn thiện Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài để UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua.