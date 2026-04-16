XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NỖ LỰC TÁI ĐỊNH VỊ (*): Đặt trong tổng thể nguồn nhân lực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NỖ LỰC TÁI ĐỊNH VỊ (*): Đặt trong tổng thể nguồn nhân lực

Bài và ảnh: GIANG NAM

Điều kiện đủ để nâng tầm xuất khẩu lao động nằm ở việc tổ chức lại nguồn nhân lực theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và tiệm cận chuẩn quốc tế

Trong bối cảnh cạnh tranh lao động toàn cầu ngày càng khốc liệt, điểm nghẽn của Việt Nam không còn nằm ở số lượng, mà ở chất lượng và cách vận hành cả hệ thống.

Chuyển đổi tư duy

Theo TS Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, nút thắt lớn nhất hiện nay lại nằm ở chính tư duy chính sách. Khuôn khổ pháp luật vẫn nặng về tiền kiểm và điều kiện kinh doanh, thay vì kiến tạo một thị trường lao động quốc tế minh bạch, cạnh tranh và linh hoạt.

Cách tiếp cận xem việc đưa lao động ra nước ngoài là lĩnh vực "nhạy cảm cần kiểm soát chặt" đã vô hình trung kìm hãm sự phát triển của thị trường. Hệ quả là hoạt động này vẫn chủ yếu dừng ở cung ứng lao động phổ thông giá rẻ, chưa vươn lên phân khúc kỹ năng cao - nơi tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Không chỉ vậy, cơ chế bảo vệ người lao động (NLĐ) còn rời rạc, thiếu tính hệ thống. Từ trước khi đi, trong thời gian làm việc đến khi trở về, các chính sách chưa tạo thành một chu trình khép kín. Đáng lo ngại hơn, khâu hậu hồi hương gần như bị bỏ quên: kỹ năng tích lũy không được công nhận đầy đủ, NLĐ thiếu kết nối việc làm, dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Ở chiều ngược lại, cơ chế quản lý doanh nghiệp (DN) lại thiên về kiểm soát đầu vào, phát sinh nhiều "giấy phép con", làm tăng chi phí và giảm tính linh hoạt. Điều này không chỉ kìm hãm DN chân chính mà còn tạo khoảng trống cho các kênh trung gian không chính thức phát triển, kéo theo rủi ro cho NLĐ.

Thực trạng trên phản ánh một nghịch lý: trong khi thế giới coi dịch chuyển lao động là một phần của chiến lược phát triển nguồn nhân lực thì Việt Nam vẫn tiếp cận theo hướng xuất khẩu lao động (XKLĐ) đơn thuần.

TS Phạm Anh Thắng nhấn mạnh đã đến lúc phải chuyển đổi tư duy: từ XKLĐ sang chiến lược dịch chuyển lao động quốc tế. Đây không chỉ là thay đổi về cách gọi, mà là thay đổi về bản chất - từ cung ứng ngắn hạn sang phát triển nguồn nhân lực dài hạn, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Theo đó, Nhà nước cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu số và cơ chế trách nhiệm giải trình. Thay vì "giữ cửa", cần thiết lập một "luật chơi" minh bạch, tạo điều kiện cho DN và NLĐ tham gia thị trường một cách công bằng. Song song đó, cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ NLĐ theo chu trình khép kín: đào tạo trước khi đi - bảo vệ trong quá trình làm việc - công nhận kỹ năng và hỗ trợ tái hòa nhập khi trở về.

Với hơn 120.000 lao động ra nước ngoài mỗi năm và nguồn kiều hối trên 7 tỉ USD/năm, nếu tháo gỡ được các điểm nghẽn thể chế, lĩnh vực này hoàn toàn có thể trở thành bệ phóng nâng tầm chất lượng lao động và vị thế quốc gia.

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NỖ LỰC TÁI ĐỊNH VỊ (*): Đặt trong tổng thể nguồn nhân lực - Ảnh 1.

Người lao động được đào tạo kỹ năng và ngoại ngữ trước khi ra nước ngoài làm việc

Liên kết chặt chẽ

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực XKLĐ cho rằng cải cách thể chế chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để nâng tầm hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài nằm ở việc tổ chức lại nguồn nhân lực theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và tiệm cận chuẩn quốc tế.

Theo ThS Lê Long Sơn, Tổng Giám đốc Esuhai Group, thực tế hiện nay cho thấy Việt Nam vẫn thiếu một chuỗi khép kín từ đào tạo - tuyển chọn - đưa đi - quản lý - tái hòa nhập. Cách làm "tuyển nhanh, đào tạo gấp, xuất cảnh sớm" giúp tăng số lượng nhưng không bảo đảm chất lượng và tính bền vững. Lao động vì thế khó thích nghi, rủi ro cao, cơ hội phát triển hạn chế.

Giải pháp căn cơ là chuyển từ tư duy "tuyển người" sang "tạo người". Nguồn nhân lực cần được chuẩn bị từ sớm trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, với định hướng rõ ràng về ngành nghề, thị trường, tiêu chuẩn kỹ năng và ngoại ngữ. Đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài phải được nhìn nhận như một "ngành công nghiệp", có quy hoạch, chuẩn đầu vào và đầu ra cụ thể. Thực tiễn từ các chương trình điều dưỡng theo chuẩn Đức hay kỹ thuật viên theo chuẩn Nhật Bản cho thấy khi đầu vào được chuẩn hóa, chất lượng đầu ra và thu nhập đều được nâng lên.

Dưới góc độ nhà quản lý giáo dục, ThS Nguyễn Khánh Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, đề xuất một giải pháp mang tính nền tảng là xây dựng liên kết thực chất giữa Nhà nước - nhà trường - DN. Trong đó, Nhà nước kiến tạo chính sách và tiêu chuẩn; cơ sở đào tạo đảm nhiệm huấn luyện theo chuẩn quốc tế; DN tham gia thiết kế chương trình và cam kết đầu ra. Khi 3 trụ cột này vận hành đồng bộ, chuỗi cung ứng nhân lực mới có thể vận hành hiệu quả.

Song song đó, cần khẩn trương chuẩn hóa kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc tế và thúc đẩy công nhận lẫn nhau về chứng chỉ với các quốc gia tiếp nhận. Ngoại ngữ và kỷ luật lao động phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong đào tạo, thay vì yếu tố bổ trợ. Đào tạo không chỉ dừng ở tay nghề mà phải toàn diện, bao gồm kỹ năng mềm và khả năng thích nghi văn hóa bản địa.

Bài toán tài chính cũng cần được tháo gỡ bằng các chính sách tín dụng ưu đãi, quỹ hỗ trợ đào tạo và cơ chế "đặt hàng đào tạo" từ Nhà nước và DN, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho NLĐ.

Theo ThS Lê Long Sơn, chuỗi giá trị không thể dừng ở khâu "đưa đi". Cần tăng cường vai trò của các cơ quan đại diện trong bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ lao động ở nước ngoài. Đồng thời, phải hoàn thiện khâu tái hòa nhập - mắt xích còn yếu hiện nay - thông qua công nhận kỹ năng, kết nối việc làm trong nước và hỗ trợ khởi nghiệp. Nếu làm tốt, lực lượng lao động hồi hương sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. 

Theo ông Vũ Trường Giang, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ, mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ là duy trì quy mô mà phải nâng cao chất lượng, chuyển mạnh sang lao động có kỹ năng. Khi đó, XKLĐ không còn là giải pháp việc làm ngắn hạn, mà trở thành chiến lược nâng tầm quốc gia - nơi mỗi NLĐ là đại diện cho năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Đề cao tính kỷ luật, khả năng thích ứng

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ cho biết chương trình tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản trong tháng 4-2026 đang thu hút sự quan tâm của nhiều NLĐ. Trong đợt tuyển dụng lần này, các đơn hàng đa dạng ngành nghề gồm: sản xuất, lắp ráp ô tô (hợp đồng 3 năm), giặt sấy công nghiệp (3 năm), sản xuất nội thất (3 năm) và giặt ủi (1 năm). Đáng chú ý, chương trình ưu tiên tuyển chọn bộ đội xuất ngũ có giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ. Đây là nhóm lao động có kỷ luật tốt, sức khỏe bảo đảm và khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc tại nước ngoài.

Khi tham gia, NLĐ được hưởng nhiều quyền lợi như mức lương ổn định, thưởng theo năng suất, cùng các chế độ bảo hiểm theo quy định. Ngoài ra, NLĐ còn có cơ hội nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập và tích lũy kinh nghiệm khi về nước làm việc.

C.Linh

________________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 13-4

Tin liên quan

Xuất khẩu lao động nỗ lực tái định vị

Xuất khẩu lao động nỗ lực tái định vị

Việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đứng trước bước ngoặt khi lợi thế thu nhập suy giảm, mô hình cũ bộc lộ hạn chế

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NỖ LỰC TÁI ĐỊNH VỊ (*): Phải nâng chuẩn từ gốc

Trong cuộc đua mới, cơ hội không biến mất nhưng sẽ không dành cho những ai thiếu chuẩn bị

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NỖ LỰC TÁI ĐỊNH VỊ (*): Đầu tư kỹ năng cho tương lai

Bài toán ngành nghề không chỉ là chọn việc để làm, mà là chọn con đường đủ bền vững để phát triển lâu dài

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo