Đà Nẵng: Đường ngập sau mưa lớn, phụ huynh bì bõm đưa con đến trường

Đà Nẵng chịu ảnh hưởng bão số 4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới trong hôm nay sẽ mạnh lên thành bão số 4, đang di chuyển rất nhanh, hướng vào khu vực Quảng Bình đến Đà Nẵng và có hướng di chuyển rất phức tạp. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 500 mm.

Dự kiến, từ ngày 18-9 đến ngày 20-9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ ngày 18-9 đến ngày 19-9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).