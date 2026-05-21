Đà Nẵng: Gắn camera cho xe rác, số hóa quy trình thu gom

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thời gian qua, nhiều khu vực nội thị Đà Nẵng liên tục xuất hiện các bãi rác tự phát ven đường, khu đất trống và khu dân cư. Không ít nơi vừa tổng dọn xong chỉ vài ngày sau lại tái phát.

Đáng chú ý, trên cổng góp ý, mạng xã hội, nhiều phản ánh xuất hiện liên quan việc chậm thu gom rác sinh hoạt ở các khu vực trung tâm thành phố.

Trung tâm giám sát hoạt động thu gom, xử lý rác trên địa bàn 3 phường Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh của Công ty Urenco15

Ông Ngô Lê Quảng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Miền Trung (Urenco 15), cho biết hiện công ty đang quản lý khoảng 200 tấn rác/ngày tại 3 phường Hải Vân, Liên Chiểu và Hòa Khánh với 17 phương tiện chuyên dụng.

Từ thực tế phản ánh của người dân, đơn vị đã tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm nâng chất lượng phục vụ. Toàn bộ xe thu gom rác của đơn vị được gắn camera giám sát, định vị GPS và kết nối trực tiếp với phần mềm điều hành trung tâm.

Hệ thống này cho phép theo dõi toàn bộ lộ trình xe, vị trí phương tiện, thời gian dừng – chạy và hình ảnh thực tế tại hiện trường. "Chỉ cần truy xuất dữ liệu là biết xe đã đi qua chưa, thu gom lúc nào, có hình ảnh đầy đủ" – ông Quảng cho biết.

Với hệ thống định vị, kết hợp camera trên từng xe rác, việc thu gom rác thải sẽ được quản lý chặt chẽ. Hồ sơ được lưu trữ để phục vụ minh bạch tài chính, xử lý phản ánh của người dân

CLIP: Toàn bộ quy trình vận hành của hệ thống giám sát xe thu gom rác, đảm bảo không sót lọt các tuyến đường, khu dân cư

Hệ thống còn phân tích trạng thái hoạt động của xe thông qua tốc độ vận hành. Những khu vực chưa thu gom xong sẽ được đánh dấu trực tiếp trên bản đồ điều hành để bố trí xe xử lý bổ sung. Ngoài camera hành trình, mỗi xe còn được lắp camera quan sát khoang chứa rác nhằm kiểm soát quy trình, thái độ làm việc của công nhân.

Song song với quản lý số, doanh nghiệp đang phối hợp chính quyền xử lý các điểm đen ô nhiễm. Theo thống kê, phường Hòa Khánh hiện còn 19 điểm đen rác thải; Liên Chiểu còn 4 điểm; Hải Vân còn 5 điểm.

Theo kế hoạch, trước ngày 5-6 sẽ cơ bản xử lý xong các điểm đen tại Hòa Khánh và Liên Chiểu. "Đến ngày 10-6, hoàn thành tổng dọn trên toàn bộ địa bàn, bàn giao cho địa phương" - ông Quảng cam đoan.

Tăng cường xử phạt đổ trộm rác thải

Đặc biệt, Urenco 15 đã triển khai cơ chế thưởng từ 300.000 - 2 triệu đồng cho nhân viên công ty nếu cung cấp hình ảnh, clip xác thực hành vi đổ rác sai quy định. Từ đó làm cơ sở cung cấp cho cơ quan chức năng xử lý.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư phường Hòa Khánh, địa phương đang chuyển sang mô hình giám sát cộng đồng kết hợp ứng dụng công nghệ. Các tổ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở, nhân viên môi trường và người dân sẽ tham gia ghi nhận vi phạm bằng hình ảnh, biển số xe để phục vụ xử phạt.

Chậm thu gom rác đang là vấn đề nhức nhối tại Đà Nẵng với hàng loạt phản ánh, góp ý của người dân

Điều này nhằm giải quyết vấn đề lớn nhất là tình trạng tái đổ rác sau khi dọn dẹp các điểm đen ô nhiễm. Nguồn phát sinh chủ yếu từ việc người dân đổ rác tự phát và đổ trộm phế thải xây dựng.

Đồng thời, lãnh đạo địa phương cho biết đã yêu cầu xây dựng kế hoạch tài chính, bổ sung các tuyến đường vào danh mục thu gom rác hằng ngày.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tính đến cơ chế thu gom riêng đối với rác cồng kềnh, xà bần xây dựng nhằm hạn chế tình trạng đổ bỏ tự phát do thiếu nơi tiếp nhận.

Vì sao nhiều nơi chậm thu gom rác? Theo ông Ngô Lê Quảng, Giám đốc Urenco 15, việc thu gom rác thời gian qua bị ảnh hưởng do áp lực chi phí vận hành tăng mạnh, đặc biệt là giá nhiên liệu vượt xa mức tính toán trong đơn giá dịch vụ công ích. Trong khi đơn giá được xây dựng trên nền giá dầu khoảng 11.000 đồng/lít thì hiện nay giá dầu đã tăng hơn gấp đôi, khiến doanh nghiệp gặp áp lực lớn về tài chính nhưng vẫn phải duy trì lương, bảo hiểm và chế độ cho người lao động. Có thời điểm đơn vị buộc phải điều chỉnh tần suất thu gom tại khu vực ngoài trung tâm xuống 2 ngày/lần để cân đối chi phí. "Tuy nhiên, đơn vị đã cân đối và lập lại tần suất thu gom 1 ngày/lần kể từ tháng 6-2026" - ông Quảng khẳng định.



