UBND phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa phản hồi các phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường tại một số khu vực trên địa bàn.



Theo phản ánh trên Cổng góp ý 1022, điểm tập kết rác tại chợ Hòa Khánh, đối diện số 55 Vũ Ngọc Phan, bị hôi thối kéo dài khoảng hai tuần do không được vệ sinh, xịt rửa.

Bãi rác tự phát trên đường Xuân Thiều 35 được người dân chụp lại, phản ánh lên Cổng góp ý 1022

Ngoài ra, tại đường Xuân Thiều 35, người dân phản ánh rác sinh hoạt không được thu gom hằng ngày, tập kết không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Nhân viên công ty môi trường vệ sinh khu vực tập kết rác ở chợ Hoà Khánh sau phản ánh của người dân

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Liên Chiểu đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chuyên môn đã làm việc với đơn vị thu gom là Công ty CP Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh miền Trung để chấn chỉnh hoạt động thu gom, vận chuyển rác tại các khu vực tồn đọng rác thải.

Theo UBND phường, đơn vị thu gom đã tổ chức dọn dẹp, thu gom và vệ sinh môi trường tại các vị trí được phản ánh nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

UBND phường Liên Chiểu cũng đề nghị người dân tiếp tục theo dõi, kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh liên quan hoạt động thu gom rác để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.