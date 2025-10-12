HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đà Nẵng khắc phục về giá đất sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Trần Thường

(NLĐO) – Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP Đà Nẵng là ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP.

Ngày 12-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết UBND TP vừa ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá đất cụ thể đối với các dự án khắc phục giá đất theo Thông báo số 581-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kết luận số 114/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đà Nẵng khắc phục giá đất theo kết luận của Thanh tra Chính phủ - Ảnh 1.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể các dự án

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP Đà Nẵng là ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP; Phó Chủ tịch Hội đồng là bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng.

Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện thẩm định phương án giá đất cụ thể theo hình thức hoạt động thường xuyên đối với các dự án khắc phục giá đất theo Thông báo số 581-TB/UBKTTW, Kết luận số 114/KL-TTCP và đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) đã thực hiện thủ tục xác định giá đất, do Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và trình theo đúng quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ đối với các thành viên và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng được thành lập Tổ giúp việc, gồm: Tổ trưởng là đại diện lãnh đạo của Sở Tài chính; các thành viên Tổ là đại diện của các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Đối với các dự án ngoài các dự án đã nêu tại quyết định này thì thực hiện theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 8-8-2025 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam Thanh tra Chính phủ Ủy ban Kiểm tra Trung ương sở nông nghiệp
