Đà Nẵng khởi công dự án khu phức hợp hạng sang chuẩn quốc tế Regal Complex

Sáng 2-9, trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Regal Group đã tiến hành khởi công Dự án Khu phức hợp 5 sao Regal Complex (Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích đất: 8.874 m2. Trong đó, diện tích sàn xây dựng: 102.957,7 m2, gồm 2 tòa - 2 tầng hầm - 683 Căn hộ, cao 20 tầng. Tháp Mira: 418 căn hộ và Tháp Embassy: 5 Shophouse, 260 căn hộ.



Bấm nút khởi công dự án

Mô hình căn hộ hạng sang kết hợp Trung tâm Thương mại

Trong số các công trình được chọn khởi công, Regal Complex là dự án đầu tiên tại Đà Nẵng theo mô hình căn hộ hạng sang kết hợp Trung tâm Thương mại (TTTM) kiểu mới. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu phức hợp theo chuẩn quốc tế, nơi cư dân không chỉ sở hữu những căn hộ view biển mà còn tận hưởng hệ sinh thái wellness luxury (kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất và tinh thần với các tiện nghi và dịch vụ cao cấp, sang trọng) từ không gian sống cân bằng thân – tâm – trí đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí…, tất cả hội tụ trong một điểm đến duy nhất.

Một lợi thế đáng chú ý là dự án nằm trong khu vực được quy hoạch hạ tầng giao thông công cộng hiện đại. Đà Nẵng đang xúc tiến triển khai hệ thống đường sắt đô thị LRT (Light Rail Transit) và MRT (Metro Rail Transit) với 8 tuyến kết nối thành phố và vùng lân cận, trong đó có tuyến ưu tiên từ sân bay qua cầu Trần Thị Lý đến biển Mỹ Khê, cũng như tuyến LRT nối Đà Nẵng và Hội An. Nhờ vậy, Regal Complex sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển đô thị tương lai.

Cùng với đó, dự án còn tọa lạc trên quỹ đất bốn mặt tiền rộng thoáng: Đào Duy Tùng, Võ Văn Cẩn, Trần Quốc Vượng và các trục đường nội khu kết nối trực tiếp. Nhờ đó, cả giá trị thương mại lẫn giá trị an cư đều được nâng cao, đưa Regal Complex trở thành tâm điểm phồn hoa mới ở phía Nam Đà Nẵng.

Đây còn là dự án đầu tiên được chấp bút bởi năm tên tuổi hàng đầu thế giới như LAVA, Studio8, DPF, ONG&ONG, Palmer Acoustics, bảo đảm mỗi căn hộ là một không gian riêng tư, tách biệt với ồn ào đô thị nhưng đầy đủ tiện nghi.

Trung tâm thương mại khối đế quy mô hơn 8.000 m² mỗi sàn và hơn 1.200 m²/thương hiệu là nơi quy tụ các Flagship Store hàng đầu thế giới, lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng. Tại đây, cư dân và du khách có thể trải nghiệm mua sắm đẳng cấp, không thua kém gì những đại lộ trứ danh tại Tokyo, Paris hay New York. Song song đó, hệ tiện ích nội khu đa dạng từ phòng gym, yoga, lounge, Regal Private Club đến khu vui chơi trẻ em, quầy bar, rạp chiếu phim riêng tư và hồ bơi vô cực được đầu tư như những "điểm dừng cảm xúc" cho từng thành viên trong gia đình.

Sự xuất hiện của Regal Complex cùng loạt dự án trọng điểm không chỉ mang ý nghĩa cho riêng Đà Nẵng, mà còn góp phần kiến tạo những công trình biểu tượng tầm quốc gia, khẳng định khát vọng vươn mình của thành phố trên hành trình trở thành đô thị toàn cầu.

Biểu tượng phát triển mới của thành phố

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư & Phát triển Quỹ đất – Regal Group Trần Ngọc Thái chia sẻ: Khu phức hợp Regal Complex – một trong 6 đại dự án trọng điểm của Đà Nẵng được khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây là minh chứng sinh động cho sự đồng hành, ủng hộ và kỳ vọng mà chính quyền cũng như cộng đồng đặt vào dự án – như một biểu tượng phát triển mới của thành phố trong giai đoạn tăng tốc.

Phó Tổng Giám đốc Đầu tư & Phát triển Quỹ đất – Regal Group Trần Ngọc Thái phát biểu tại lễ khởi công

"Với Regal Complex, chúng tôi mong muốn kiến tạo nên một khu phức hợp hạng sang chuẩn quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng, hội tụ những giá trị toàn cầu và tinh hoa bản địa. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Regal Group đã hợp tác cùng những đối tác hàng đầu thế giới: LAVA (Úc), Studio8 (Úc), ONG&ONG (Singapore), DPF, Palmer Acoustics… Sự hợp tác này sẽ mang đến cho Regal Complex một diện mạo khác biệt, đẳng cấp và bền vững cùng thời gian. Song song với tiêu chuẩn toàn cầu, chúng tôi luôn đề cao việc lồng ghép bản sắc địa phương vào không gian hiện đại. Không dừng lại ở đó, Regal Complex còn được định vị như một hệ sinh thái sống Wellness Luxury – nơi cư dân có thể cân bằng thân – tâm – trí. Từ hồ bơi vô cực giữa tầng mây, Regal Private Club, khu spa, gym – yoga, Kid Club's, thư viện, đến không gian giải trí và thư giãn riêng tư… tất cả đều được thiết kế như những "điểm dừng cảm xúc" trong nhịp sống hiện đại, ông Trần Ngọc Thái nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chi sẻ, hòa trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng không chỉ về hạ tầng và kinh tế - xã hội, mà còn khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng trên hành trình trở thành một đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống.

Trong số các công trình được khởi công trong dịp này, Dự án Khu phức hợp hạng sang Regal Complex có một dấu ấn rất đặc biệt. Dự án lần đầu tiên đưa đến thành phố Đà Nẵng mô hình khu phức hợp hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giữa không gian căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại hiện đại và hệ sinh thái sống cân bằng.

"Chúng tôi kỳ vọng, đây không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững của thành phố, hướng đến chuẩn mực sống mới, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. Chúng tôi tin tưởng rằng, với uy tín và năng lực đã được khẳng định trong thời gian qua, Regal Group sẽ triển khai Dự án Khu phức hợp hạng sang Regal Complex đúng tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, chất lượng và chuẩn mực quốc tế", Bà Anh Thi kỳ vọng.