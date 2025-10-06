HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng lập tổ công tác chuyên trách vụ tranh chấp tại dự án New Danang City

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Thanh tra Đà Nẵng đã lập tổ công tác đặc biệt để trực tiếp tiếp dân, xử lý tranh chấp tại dự án New Danang City của Công ty Phú Gia Thịnh.

Ngày 6-10, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư liên quan đến tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh và khách hàng tại dự án New Danang City.

Đà Nẵng lập Tổ công tác giải quyết tranh chấp tại dự án New Danang City - Ảnh 1.

Tranh chấp giữa khách hàng tại dự án New Danang City với chủ đầu tư là Công ty Phú Gia Thịnh xảy ra nhiều năm qua

Tổ công tác gồm 8 thành viên do ông Huỳnh Duy Phúc – Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Tổ trưởng. Các thành viên khác là lãnh đạo, thanh tra viên thuộc các phòng Thanh tra 3, 4, 5 và 6.

Tổ công tác có nhiệm vụ triển khai tiếp công dân, xử lý đơn thư, đồng thời thực hiện các nội dung liên quan đến giải quyết tranh chấp giữa Công ty Phú Gia Thịnh và khách hàng.

Các hoạt động này sẽ được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra thành phố và Tổ trưởng Tổ công tác.

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác được quyền sử dụng con dấu của Thanh tra thành phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và hiệu quả trong việc giải quyết vụ việc đang được dư luận quan tâm. Dự án New Danang City, do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư, thời gian qua đã phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại của khách hàng liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán, bàn giao đất, nhà.

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng khẳng định, quá trình xử lý sẽ được tiến hành công khai, khách quan, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các bên liên quan để sớm có kết quả, góp phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào công tác quản lý nhà nước.

Tin liên quan

Đà Nẵng xác định giá đất dự án Phú Gia Compound liên quan Vũ “nhôm”

Đà Nẵng xác định giá đất dự án Phú Gia Compound liên quan Vũ “nhôm”

(NLĐO) - Việc xác định giá đất tại dự án Phú Gia Compound nhằm làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính

Đà Nẵng: Khách hàng lại đòi sổ hồng, Công ty Phú Gia Thịnh cam kết thế nào?

(NLĐO) - Ngày 11-8, đại diện Công ty Phú Gia Thịnh có thông tin cam kết sẽ tiến hành bố trí đất cho nhà đầu tư hoặc hỗ trợ từ 2,5 đến 3 lần giá trị góp vốn để thanh lý hợp đồng tại dự án New Danang City (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Cận cảnh cây cầu 280 tỉ ở Đà Nẵng thi công chậm gây bức xúc

(NLĐO) – Cầu Tân Bình ở tỉnh Quảng Nam cũ - nay là TP Đà Nẵng có vốn đầu tư 280 tỉ đồng thi công chậm tiến độ, người dân bày tỏ bức xúc tại buổi tiếp xúc cử tri

    Thông báo