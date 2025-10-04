HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh cây cầu 280 tỉ ở Đà Nẵng thi công chậm gây bức xúc

Trần Thường

(NLĐO) – Cầu Tân Bình ở tỉnh Quảng Nam cũ - nay là TP Đà Nẵng có vốn đầu tư 280 tỉ đồng thi công chậm tiến độ, người dân bày tỏ bức xúc tại buổi tiếp xúc cử tri

Tháng 11-2021, công trình cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) được UBND tỉnh phê duyệt.

Tổng chiều dài toàn tuyến là 3,41 km, do UBND huyện Hiệp Đức (cũ) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 280 tỉ đồng.

Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 1.

Cầu Tân Bình và đường dẫn có tổng kinh phí đầu tư 280 tỉ đồng

Tháng 4-2022, dự án khởi công. Đơn vị thi công xây lắp là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương và Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Minh Khang.

Cầu 280 tỉ thi công chậm do "mưa nhiều"

Công trình được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ góp phần tạo hạ tầng khung để mở rộng không gian đô thị về hướng Tây của thị trấn Tân Bình cũ; phát triển mạng lưới giao thông nội bộ, đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong hành lang phát triển vùng Trung, vùng Tây của tỉnh Quảng Nam trước đây.

Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 2.
Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 3.
Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 4.
Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 5.

Dự án dự kiến hoàn thành từ tháng 3-2025 nhưng đến nay vẫn chưa xong

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 3-2025. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn xây dựng dở dang. Tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND TP Đà Nẵng mới đây, cử tri xã Hiệp Đức bức xúc phản ánh công trình thi công trễ tiến độ, chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí, ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư cũng như việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 6.
Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 7.
Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 8.

Các trụ dầm cầu phơi nắng mưa, lộ sắt gỉ 

Theo ghi nhận, nhà thầu đã triển khai được một số hạng mục phần kết cấu hạ bộ và thượng bộ của cầu nhưng trụ T4 chưa thi công. Phần đường dẫn toàn tuyến cũng đang được thi công dang dở. Nhiều trụ dầm cầu phơi nắng mưa, lộ sắt gỉ do chịu tác động thời tiết.

Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 9.

Cầu Tân Bình Đà Nẵng thi công chậm khiến cử tri bức xúc và lo lắng - Ảnh 10.

Phần cầu và đường dẫn dự án đang thi công dang dở

Liên quan dự án này, tháng 9-2024, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công trình trước tháng 9-2025. Tuy nhiên, nay đã qua tháng 10-2025 nhưng dự án vẫn chưa làm xong.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hiệp Đức (đại diện chủ đầu tư), thừa nhận dự án đã chậm tiến độ. 

Ông Hải cho rằng nguyên nhân là do thi công gặp thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều. Chủ đầu tư đang đôn đốc đơn vị thi công và phấn đấu cuối năm 2025 hoàn thành công trình.

