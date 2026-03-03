Đà Nẵng lựa chọn tổ chức đấu giá sân Chi Lăng, hơn 9.706 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng lựa chọn tổ chức đấu giá sân Chi Lăng, hơn 9.706 tỉ đồng

B.Vân

(NLĐO) - Thi hành án Đà Nẵng đang tìm đơn vị tổ chức đấu giá 14 thửa đất thuộc sân vận động Chi Lăng, tài sản trong vụ án Phạm Công Danh

Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, thuộc phường Hải Châu.

Việc lựa chọn tổ chức đấu giá được thực hiện do các bên đương sự không thỏa thuận được. Vì vậy, THADS TP Đà Nẵng ra thông báo trên để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản kê biên.

Tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 14 thửa đất. Tổng giá trị được thẩm định là hơn 9.706 tỉ đồng.

Đà Nẵng tổ chức đấu giá sân Chi Lăng với giá trị hơn 9 . 706 Tỉ đồng - Ảnh 1.

Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng, phường Hải Châu

THADS TP Đà Nẵng yêu cầu đơn vị tham gia phải bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đấu giá; có phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả; bảo đảm năng lực, kinh nghiệm và uy tín; mức thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp; có tên trong danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố, cùng các tiêu chí khác phù hợp với tính chất tài sản. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 3-3 đến hết ngày 5-3.

Việc xử lý khối tài sản này nằm trong quá trình tổ chức thi hành một phần nội dung các bản án liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn II).

Tháng 10-2010, thành phố Đà Nẵng chấp thuận bán toàn bộ sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh (của ông Phạm Công Danh) để xây khu phức hợp, kèm nhiều ưu đãi.

Tháng 1-2011, sân được bán giá gần 1.400 tỉ đồng, tách thành 10 lô, cấp sổ đỏ lâu dài trái Luật Đất đai 2003, rồi thế chấp vay hơn 4.000 tỉ đồng. Năm 2014, ông Phạm Công Danh bị bắt, dự án đình trệ.

Giai đoạn 2016–2018, tòa tuyên kê biên, thi hành án gần 3.946 tỉ đồng nhưng vướng pháp lý, không thể đấu giá. Năm 2018–2019, thành phố đề xuất chuộc lại đất thất bại do chênh lệch nghĩa vụ tài chính. Năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch, tổ chức đấu giá.

Tháng 12-2025, TP Đà Nẵng đã quyết định lấy tên sân Chi Lăng đặt cho sân vận động 20.000 chỗ ngồi ở phường Hòa Xuân, được đưa vào sử dụng năm 2016.

Tin liên quan

Người dân nóng lòng chờ tuyến đường 450 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng khởi công

Người dân nóng lòng chờ tuyến đường 450 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng khởi công

(NLĐO) – Tuyến đường huyết mạch đi qua 3 phường ở phía Nam TP Đà Nẵng bị xuống cấp, người dân trông đợi dự án sớm khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đà Nẵng phát triển tốt hơn sau hợp nhất với Quảng Nam

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP Đà Nẵng phát huy lợi thế sau hợp nhất, lấy Trung tâm tài chính quốc tế làm động lực mới

Đà Nẵng thảo luận về điều chỉnh quy hoạch thành phố

(NLĐO) - TP Đà Nẵng đang thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể toàn bộ khu vực từ cầu Cửa Đại đến các xã Thăng An, Thăng Trường

Đà Nẵng sân Chi Lăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo