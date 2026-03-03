HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người dân nóng lòng chờ tuyến đường 450 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng khởi công

Trần Thường

(NLĐO) – Tuyến đường huyết mạch đi qua 3 phường ở phía Nam TP Đà Nẵng bị xuống cấp, người dân trông đợi dự án sớm khởi công.

Là trục giao thông trung tâm từng được xem là "bộ mặt" của tỉnh lỵ Quảng Nam (cũ) nhưng hiện nay, tuyến đường Hùng Vương đi qua các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Hương Trà (TP Đà Nẵng) đang xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều đoạn đường trên tuyến bị hư hỏng khá trầm trọng, một số nơi mặt đường sụt lún, nứt nẻ, xuất hiện nhiều "ổ gà", "ổ voi" chằng chịt, phải vá víu rất mất mỹ quan. Trong khi đó, nhiều đoạn vỉa hè đã cũ kỹ, hư hỏng, nhiều nắp hố ga, cống thoát nước bị vỡ...

Dân nóng lòng chờ tuyến đường 450 tỉ ở phía Nam Đà Nẵng khởi công - Ảnh 1.

Một đoạn đường bị hư hỏng phải vá víu mất mỹ quan

Tuyến đường xuống cấp luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do người điều khiển xe máy, xe đạp vấp trúng "ổ gà", "ổ voi" ngay giữa đường. Điều này khiến người dân địa phương rất lo ngại.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các phường và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, cử tri tại địa phương đã bày tỏ lo lắng, mong muốn sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường để người dân được đi lại an toàn, thuận lợi.

Đường Hùng Vương đã được đầu tư xây dựng cách đây gần 30 năm, kể từ thời điểm tái lập tỉnh Quảng Nam năm 1997.

Dân nóng lòng chờ tuyến đường 450 tỉ ở phía Nam Đà Nẵng khởi công - Ảnh 2.

Mặt đường Hùng Vương bị xuống cấp trầm trọng

Năm 2019, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương với tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng.

Mặt đường hư hỏng khiến các phương tiện đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm - nhất là vào mùa mưa

Năm 2022, HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, với tổng mức đầu tư gần 450 tỉ đồng. Tuy nhiên, vì một số lý do, dự án tạm dừng và được khởi động lại từ năm 2025.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án), dự kiến trong tháng 2-2026, dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương được khởi công. Tuy nhiên, do vướng về các thủ tục đấu thầu qua mạng, đến nay chưa lựa chọn được nhà thầu.

Chủ đầu tư đang tiếp tục mời thầu để sớm khởi công dự án trong thời gian sớm nhất, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và người dân địa phương.

