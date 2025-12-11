HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Đà Nẵng mới" lên màn ảnh rộng

Thùy Trang

(NLĐO)- Nhà mình đi thôi, bộ phim điện ảnh Tết 2026 mang đến câu chuyện chữa lành, đoàn tụ và trở thành "Trái tim điện ảnh" của điểm đến Đà Nẵng.

Uyển Ân với tình cảm đặc biệt với Đà Nẵng

"Đà Nẵng mới" lên màn ảnh rộng - Ảnh 1.

Nhà mình đi thôi, bộ phim điện ảnh Tết 2026 mang đến câu chuyện chữa lành, đoàn tụ và trở thành "Trái tim điện ảnh" của điểm đến Đà Nẵng.

Bộ phim Nhà mình đi thôi (của đạo diễn Trần Đình Hiền) với sự tham gia của dàn diễn viên NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, Michelle Lai, NSUT Ngọc Quỳnh, NSUT Hữu Châu Hoàng Sơn, Đoàn Thế Vinh, Uyển Ân,.. được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm đầu tiên đưa hình ảnh "Đà Nẵng mới" lên màn ảnh rộng một cách toàn diện.

Bộ phim mang đến một câu chuyện ấm áp, nhân văn về hành trình tìm về ý nghĩa đích thực của gia đình, khơi gợi khát vọng đoàn tụ và tình yêu quê hương trong mỗi khán giả dịp Tết.

Diễn viên Uyển Ân chia sẻ rằng lý do cô nhận lời tham gia dự án không chỉ đến từ kịch bản và nhân vật, mà còn bởi tình cảm đặc biệt dành cho Đà Nẵng - thành phố cô luôn yêu mến. Cô kể vui nhưng đầy chân thật: "Ở Đà Nẵng một tháng mà mình tăng tám ký luôn, vì đồ ăn quá ngon." Chỉ một câu nói vừa dí dỏm vừa cho thấy sự gắn bó của nữ diễn viên với vùng đất miền Trung.

"Đà Nẵng mới" lên màn ảnh rộng - Ảnh 2.

Diễn viên tham gia Nhà mình đi thôi

Với NSƯT Hồng Vân, Đà Nẵng và Hội An là hai địa điểm ghi hình mà chị vẫn luôn nhớ đến bằng tất cả sự trân trọng. Nữ nghệ sĩ cho biết: "Nhà Mình Đi Thôi được quay hầu hết các bối cảnh tại Đà Nẵng và Hội An - hai thành phố đẹp và nổi tiếng của cả nước. Khi nghe tin này, cả ê-kíp đều rất vui vì vừa được làm nghề vừa được khám phá miền Trung. Bên cạnh bối cảnh, bộ phim còn khắc họa nét đẹp con người Đà Nẵng. Xem phim, khán giả sẽ hiểu vì sao nơi đây được gọi là thành phố đáng sống."

NSƯT Hồng Vân cũng kể về những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình làm phim. Những ngày quay ngoài biển với khí trời khô nóng khiến cả ê-kíp vất vả, nhưng chỉ cần bước vào khuôn viên chùa Linh Ứng, chị lập tức cảm nhận sự mát lành và bình yên.

Hành trình chữa lành - lời mời gọi đoàn tụ quan trọng nhất dịp Tết

"Đà Nẵng mới" lên màn ảnh rộng - Ảnh 3.

Bộ phim mang yếu tố chữa lành

"Nhà mình đi thôi" thuộc thể loại gia đình - hành trình, kể về một gia đình nhiều thế hệ trên chuyến đi tưởng chừng ngắn ngủi, đầy sắp đặt, tính toán, nhưng lại trở thành cơ hội hàn gắn và tìm lại sự kết nối. Giữa những khung hình giàu cảm xúc, người xem bắt gặp chính mình - những giận hờn, khoảng cách, rồi sự thấu hiểu khi cùng nhau bước tiếp.

Đạo diễn Trần Đình Hiền chia sẻ về thông điệp cốt lõi của bộ phim: "Với tôi 'Nhà mình đi thôi" không chỉ là một tựa phim. Nó là một thông điệp, một lời mời gọi dịu dàng nhưng đầy sức nặng về sự kết nối. Phim phác họa chính xác những rạn nứt mà bất kỳ gia đình hiện đại nào cũng gặp phải, đồng thời gợi mở cách hàn gắn thông qua hành trình 'đi cùng nhau'. Đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm điện ảnh về đoàn tụ mà khán giả Việt Nam mong chờ nhất trong dịp Tết 2026".

"Đà Nẵng mới" lên màn ảnh rộng - Ảnh 4.

Bộ phim với dàn diễn viên gạo cội

"Nhà mình đi thôi" được khẳng định là tác phẩm tiên phong đưa hình ảnh "Đà Nẵng mới" lên màn ảnh rộng, biến nơi đây thành "Trái tim điện ảnh" mang hồn Việt. Bộ phim được quay gần như toàn bộ tại Đà Nẵng, khai thác chiều sâu, nơi thiên nhiên, văn hoá và con người miền Trung trở thành bối cảnh đầy cảm xúc.

Bối cảnh phim thể hiện sự đối lập thú vị giữa vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính với không gian hiện đại, nhằm khắc họa hành trình tìm kiếm sự cân bằng của những gia đình trong thời đại này. Là một người con của Đà Nẵng, Đạo diễn Trần Đình Hiền, chia sẻ tâm huyết của mình:"Tôi muốn dùng điện ảnh để kể câu chuyện dung dị, hiền hòa nhất về miền Trung, đồng thời giới thiệu 'Đà Nẵng mới' như một điểm đến của cảm xúc, du lịch và điện ảnh nhân văn - nơi mỗi khán giả sau khi xem xong đều muốn nói: 'Tết này, nhà mình đi thôi".

Tin liên quan

Doanh nhân Đà Nẵng đăng quang hoa hậu

Doanh nhân Đà Nẵng đăng quang hoa hậu

(NLĐO) - Nữ doanh nhân Đà Nẵng Nguyễn Thị Tuyết Hồng đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024.

Uyển Ân phim Tết Đà Nẵng mới Nhà mình đi thôi
