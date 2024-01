Chiều 12-1, UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bố trí thuê 44 căn hộ chung cư cho hộ nghèo. Đây là những hộ dân có người bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; hộ có người bị bệnh hiểm nghèo, hộ có người đơn thân nuôi con. Các hộ dân được hướng dẫn ký hợp đồng cho thuê ngay sau khi nhận quyết định.

Chị Lê Thị Diệu Anh (SN 1989; ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), một trong những hộ được bố trí cho thuê chung cư đợt này cho biết hơn chục năm nay, gia đình chị gồm 4 người phải thuê phòng trọ 10m2 để sinh sống.

Chị Diệu Anh bị khuyết tật, hằng ngày nhận may gia công tại nhà với thu nhập chỉ 2-3 triệu đồng/tháng. Chồng chị là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Khi biết thành phố xét duyệt bố trí chung cư, cả gia đình chị vui mừng và ôm nhau khóc.

Trao quyết định bố trí cho thuê chung cư đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Thuận (SN 1972; trú quận Thanh Khê) một mình nuôi 2 con ăn học, chồng mất từ 8 năm trước. Trong 2 con, một cháu bị khuyết tật ở chân. Cuộc sống mẹ con bà vô cùng khó khăn khi phải ở chung với 13 người khác của gia đình chồng trong căn nhà 65m2.

Nay được thành phố bố trí chung cư, bà Thuận bày tỏ niềm hạnh phúc và mong nhiều người có hoàn cảnh tương tự cũng sẽ được như bà.

Tại lễ trao quyết định, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay một trong những mục tiêu mà thành phố lựa chọn và kiên trì, kiên định trong công tác chỉ đạo điều hành nhiều năm qua là thực hiện có hiệu quả chương trình "Thành phố 4 an" gắn với chương trình thành phố "5 không", "3 có" nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát để phân bổ chung cư cho hộ nghèo trong các kỳ tiếp theo nhằm đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội

Chương trình an sinh xã hội không chỉ phấn đấu xây dựng thành phố an bình, thịnh vượng, là điểm đến an toàn, tin cậy đối với du khách, bạn bè quốc tế mà đầu tiên và trước hết, TP Đà Nẵng xác định sẽ hướng đến xây dựng một thành phố đáng sống, người dân hạnh phúc.

Ông Chinh cho hay thành phố đang tập trung hoàn thành dự án chung cư nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên hơn 200 căn hộ. Đồng thời, hoàn thiện 4 dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách với hơn 2.500 căn hộ và kêu gọi đầu tư mới 3 dự án nhà ở xã hội hơn 3.500 căn hộ.

Ngoài ra, thành phố còn hoàn thiện đề án bán nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước với khoảng 1.800 căn hộ, tập trung thu hồi đối với các trường hợp không còn đảm bảo điều kiện thuê hoặc vi phạm quy chế quản lý sử dụng chung cư thuộc sở hữu nhà nước.

Ông Chinh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục rà soát quỹ nhà ở xã hội để tham mưu UBND TP xem xét phân bổ cho các kỳ tiếp theo nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của thành phố.



Tính đến hết năm 2023, TP Đà Nẵng đã đầu tư hoàn thành hơn 16.700 căn hộ, trong đó vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư hơn 12.000 căn hộ (chiếm tỷ lệ khoảng 80% quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước của cả nước).

Đối với chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, thành phố đang quản lý gần 10.000 căn hộ, đã bố trí thuê trên 98%.