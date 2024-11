Tại đập dâng Nam Mỹ, ông Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo TTQL hạ tầng đô thị Đà Nẵng vận hành công trình hồ chứa Nam Mỹ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình đập và các công trình có liên quan theo chỉ tiêu phòng lũ, an toàn tính mạng của người dân hạ lưu đập, an toàn cấp nước cho thành phố.