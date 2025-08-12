HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch khu du lịch sinh thái hơn 300 ha dọc Quốc lộ 14G

B.Vân

(NLĐO) - Đồ án quy hoạch Khu du lịch sinh thái dọc tuyến Quốc lộ 14G - Đà Nẵng được định hướng phát triển bền vững, hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Ngày 12-8, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua tờ trình của UBND thành phố về việc xem xét, quyết định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch dọc tuyến Quốc lộ 14G, thuộc phân khu sinh thái phía Tây, tỉ lệ 1/2.000.

Theo tờ trình, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tổ chức lập quy hoạch; Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn – Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Miền Trung là đơn vị tư vấn lập đồ án.

Phân khu xây dựng khu du lịch nằm dọc tuyến Quốc lộ 14G tại xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Phía Bắc và phía Nam giáp khu vực đồi núi ở xã Hòa Vang; phía Đông và phía Tây giáp tuyến Quốc lộ 14G. Quy mô dự án khoảng 339 ha.

Đà Nẵng định hướng đây là phân khu sinh thái phát triển hạn chế, dựa trên nền tảng đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch khu du lịch sinh thái dọc Quốc lộ 14G - Ảnh 1.

Dọc tuyến Quốc lộ 14G đã hình thành một số khu du lịch thu hút khách nhờ cảnh quan thiên nhiên

Khu vực này sẽ hình thành các điểm tham quan du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái phục vụ người dân và du khách; phát triển các khu nghỉ dưỡng, khám phá, tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có.

Bên cạnh đó, phát triển loại hình du lịch sinh thái – dã ngoại dọc tuyến Quốc lộ 14G, kết nối với các khu du lịch hiện hữu như Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Khu du lịch Lái Thiêu, Khu du lịch Hòa Phú Thành, Khu du lịch Suối Hoa.

Chỉ tiêu dân số cơ bản của phân khu khoảng 1.000 người. Về giao thông, Quốc lộ 14G là tuyến đường cấp khu vực đi qua dự án, đề xuất quy mô mặt cắt ngang 42,5 m. Tuy nhiên, tuyến Quốc lộ 14G không nằm trong ranh giới quy hoạch.

Các phân khu chức năng trong cơ cấu sử dụng đất được hình thành dựa trên nền tảng các khu du lịch sẵn có.

Ngoài ra, dự án còn có khu dịch vụ công cộng chung với chức năng trưng bày, triển lãm, mua sắm và thưởng thức sản phẩm OCOP; đồng thời là điểm trao đổi, buôn bán nông sản phục vụ cộng đồng dân cư và du khách.

Quốc lộ 14G là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP Đà Nẵng với khu vực thuộc huyện Tây Giang và Đông Giang của tỉnh Quảng Nam trước đây. Tuyến bắt đầu từ xã Hòa Bắc (nay thuộc xã Hòa Vang) và kết thúc tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang (nay là xã Đông Giang, cùng thuộc TP Đà Nẵng).

Dọc tuyến là những địa danh giàu tiềm năng du lịch sinh thái, với rừng nguyên sinh, suối và thác nước. Quốc lộ 14G không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn tạo động lực thúc đẩy giao thương giữa miền núi và đồng bằng.

Tin liên quan

Khám phá làng gốm Thanh Hà hút khách ở Đà Nẵng

Khám phá làng gốm Thanh Hà hút khách ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) đang trở thành điểm đến văn hóa – du lịch trải nghiệm đặc sắc

Vị trí vàng Đà Nẵng chọn xây Tổ hợp Lễ hội pháo hoa gần 11.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Tổ hợp Lễ hội pháo hoa gần 11.000 tỉ đồng sẽ được xây dựng ven sông Hàn, thuộc phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng du lịch sinh thái quốc lộ 14G
