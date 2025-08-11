HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Người nhặt được gần 5 triệu đồng chạy xe 40 km trả lại cho cụ bà ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi biết được chủ nhân của số tiền gần 5 triệu đồng nhặt được, nam thanh niên đang làm việc tại TP Đà Nẵng đã đem trả lại.

Ngày 11-8, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin nam thanh niên nhặt được tiền của cụ bà trên địa bàn đã đem tới trả lại cho chủ nhân.

Theo đó, vào tối 10-8, sau khi đọc được thông tin trên mạng xã hội, anh B. (quê tỉnh Quảng Trị, làm nghề shipper) đã chạy xe máy gần 40 km từ trung tâm TP Đà Nẵng vào xã Nam Phước để trả lại cho chủ nhân.

Người nhặt được gần 5 triệu đồng của cụ bà ở Đà Nẵng đã đem trả lại - Ảnh 1.

Khi nhặt được của rơi, nếu không biết chủ nhân thì phải đưa tới UBND xã hoặc công an xã để tìm chủ nhân trả lại. Ảnh minh họa: AI - TRẦN THƯỜNG

Anh B. cho biết sau khi nhặt được ví kèm số tiền gần 5 triệu đồng rơi trên đường Hùng Vương (xã Nam Phước), anh B. đem về Đà Nẵng và có tìm cách trả lại nhưng không rõ chủ nhân nên chưa trả được.

Tối 10-8, anh B. đem toàn bộ số tiền nhặt được, tổng cộng 4,55 triệu đồng vẫn còn buộc trong sợi dây thun vào trả cho cụ bà đánh rơi, gồm 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 1 tờ 200.000 đồng, 3 tờ 100.000 đồng, 1 tờ 20.000 đồng và 3 tờ 10.000 đồng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-8, nhiều người dùng mạng xã hội hội Facebook tại TP Đà Nẵng lan truyền bài viết do một trang Fanpage đăng tải, chia sẻ về câu chuyện một cụ bà bị rơi tiền nhưng bị người khác nhặt đem đi mất.

Theo nội dung bài viết, ngày 6-8, một bà cụ tuổi đã cao, nhà nghèo, đang trên đường đi chữa bệnh thì vô tình đánh rơi gần 5 triệu đồng tại khu vực trước quán cà phê ở xã Nam Phước. Khi cụ bà đang quay lại để nhặt thì có một thanh niên chạy xe máy nhìn thấy và quay xe lại nhặt rồi chạy đi luôn.

Bài viết đăng tải nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dùng mạng. 

Nhiều bình luận lên án hành vi của nam thanh niên khi nhặt được của rơi không trả lại. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng có thể thanh niên nhặt được tiền nhưng không biết của ai nên chưa trả.

