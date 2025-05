Sau khi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chính thức công bố mở bán 633 căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội An Trung 2 (phường An Hải Nam, quận Sơn Trà), hàng trăm người dân đã đổ về trụ sở chủ đầu tư để tìm hiểu thông tin và làm thủ tục mua nhà.



Ghi nhận trong những ngày qua cho thấy, kể từ thời điểm mở bán ngày 27-5, văn phòng tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư luôn trong tình trạng quá tải do lượng người đến tìm hiểu và đăng ký quá đông. Các nhân viên của đơn vị đầu tư liên tục làm việc để tư vấn cho người dân về quy trình đăng ký, mức giá bán, cũng như tính pháp lý của dự án.

Trong ngày 29-5, rất đông người dân đến để được tư vấn làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án An Trung 2

Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (gọi tắt là Liên danh DMC – 579) làm chủ đầu tư. Theo đại diện liên danh này, ngày 28-5 là thời điểm bắt đầu phát hành và hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhu cầu.

Lượng người đến tìm hiểu về dự án vẫn rất đông trong ngày 29-5

Tuy nhiên, do lượng người đến đăng ký vượt xa dự kiến, khiến bộ phận nhân sự và hệ thống thiết bị in ấn không đáp ứng kịp. Điều này không chỉ gây áp lực lên đội ngũ tiếp nhận hồ sơ mà còn làm phát sinh những vấn đề về an ninh trật tự, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Thông báo của chủ đầu tư về việc nhận hồ sơ đăng ký qua hình thức trực tuyến

Trước thực trạng này, ngày 29-5, chủ đầu tư đã quyết định điều chỉnh hình thức tiếp nhận hồ sơ nhằm giảm tải áp lực và hạn chế tụ tập đông người. Cụ thể, đơn vị sẽ không tiếp tục phát hồ sơ giấy trực tiếp cho khách hàng tại trụ sở.

Thay vào đó, các mẫu biểu đăng ký mua nhà đã được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phê duyệt sẽ được phát hành trực tuyến. Người dân có thể quét mã QR để tải về mẫu đơn phù hợp và tự chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn.

Theo kế hoạch, thời gian hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký sẽ kéo dài từ ngày 28-5 đến hết ngày 22-7. Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ chính thức được ấn định từ ngày 30-6 đến ngày 22-7.

Dự án nhà ở xã hội An Trung 2 nằm tại phường An Hải Nam, quận Sơn Trà

Trước đó, ngày 27-5, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phát thông báo mở bán nhà ở xã hội tại khối nhà A và B của dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2. Số lượng căn hộ mở bán trong đợt này là 633 căn.

Các căn hộ có giá hơn 16,2 triệu đồng/m2, trong đó đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%, nhưng chưa bao gồm chi phí bảo trì 2% và hệ số tầng K. Theo danh sách đính kèm thông báo, giá bán thấp nhất của các căn hộ là hơn 820 triệu đồng, giá cao nhất là hơn 1 tỉ đồng.