Thời sự Xã hội

Đà Nẵng sau sáp nhập có 256 trụ sở dôi dư, cần siết quản lý

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn quyết liệt xử lý 256 cơ sở nhà đất dôi dư để tránh thất thoát tài sản công, bảo đảm các đơn vị mới vận hành thông suốt.

Mới đây, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng có báo cáo kết quả 6 tháng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Trong đó, báo cáo nêu rõ về tình hình triển khai xử lý, chuyển đổi công năng và mục đích sử dụng của các trụ sở dôi dư tại TP Đà Nẵng sau hợp nhất.

Đà Nẵng cần siết quản lý 256 trụ sở dôi dư sau sáp nhập để tránh thất thoát - Ảnh 1.

Trụ sở Trung tâm hành chính quận Hải Châu (cũ) hiện nay đang để trống

Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng là 3.595 cơ sở. Theo đó, tỉnh Quảng Nam (cũ) có 2.628 cơ sở, TP Đà Nẵng (cũ) có 967 cơ sở.

Trong đó, có 3.278 cơ sở nhà, đất giữ lại tiếp tục sử dụng gồm các cơ sở nhà, đất giữ lại sử dụng và các cơ sở nhà, đất bố trí, sắp xếp thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

61 cơ sở nhà đất hoàn thành xử lý (hình thức khác), gồm 11 cơ sở chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và 50 hình thức khác chuyển đổi công năng sử dụng cho mục đích y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương (thư viện, công viên, thiết chế văn hóa, thể thao…).

Đặc biệt, có 256 cơ sở nhà, đất dự kiến dôi dư, có phương án xử lý như sau: 81 cơ sở nhà, đất giao tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà quản lý, khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP; 65 cơ sở nhà, đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật đất đai phù hợp quy hoạch của thành phố; 110 cơ sở nhà, đất (hình thức khác) giao cho các xã, phường tiếp tục xây dựng phương án xử lý cụ thể làm cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở nhà đất dự kiến dôi dư nêu trên, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị (mới) có trách nhiệm kế thừa quyền quản lý, sử dụng tài sản đã tiếp nhận của đơn vị cũ.

Trong đó, có trụ sở của đơn vị cũ và có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi, quản lý tài sản theo đúng quy định, bảo vệ trụ sở dôi dư của đơn vị cũ không để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản nhà nước trong thời gian chờ quyết định xử lý chính thức của cấp có thẩm quyền.

Hiện nay, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát và tham mưu bố trí nơi làm việc cho cơ quan, đơn vị khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cơ cấu tổ chức khi thực hiện chính quyền 2 cấp (như: bố trí nơi làm việc cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, các chi nhánh Khu vực thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, ….) và đề xuất phương án xử lý cơ sở nhà đất dôi dư do sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính theo quy định và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Gia Lai vừa ban hành "tối hậu thư" liên quan đến trụ sở dôi dư

Gia Lai vừa ban hành “tối hậu thư” liên quan đến trụ sở dôi dư

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai yêu cầu không được bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính.

Quảng Bình lên phương án sắp xếp 112 trụ sở dôi dư sau sáp nhập

(NLĐO) - Với 112 trụ sở dôi dư này, tỉnh Quảng Bình ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng như y tế, giáo dục, văn hóa...

Không để lãng phí trụ sở dôi dư

Sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, TP Hà Nội đang đối mặt thách thức trong việc quản lý tài sản công

sáp nhập tài sản nhà nước Thành phố Đà Nẵng trụ sở dôi dư
