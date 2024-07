Sáng 1-7, đồng loạt các quận, huyện trên toàn TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, thành lập 1.199 Tổ Bảo vệ ANTT với 4.635 thành viên.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chúc mừng lực lượng Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Lực lượng này được kiện toàn từ 3 lực lượng hiện đang tồn tại gồm: Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Lực lượng Tham gia bảo vệ ANTT cơ sở quận Hải Châu, ông Nguyễn Đình Vĩnh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, mong muốn lực lượng này nhanh chóng đi vào hoạt động nề nếp, phát huy hiệu quả và đúng quy định. Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Công an các cấp phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT cho Lực lượng Tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đà Nẵng thành lập 1.199 Tổ Bảo vệ an ninh trật tự

Đối với lực lượng Tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị phải nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng, nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, những truyền thống tốt đẹp, công lao to lớn trong công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng trong thời gian qua.

Chung không khí với các quận huyện, sáng cùng ngày, 617 thành viên của 132 tổ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại quận Liên Chiểu cũng đã tham gia buổi lễ ra mắt và xuất quân lên đường làm nhiệm vụ với khí thế sôi nổi, hào hứng.