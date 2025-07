Đà Nẵng: Thành lập 24 Công đoàn cấp xã - phường

Ngày 4-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và quyết định thành lập Công đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng

Theo đó, bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng (cũ), được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng sau sáp nhập; Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ông Lê Văn Đại, bà Hồ Thị Lan Hương.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố có 22 ủy viên. Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố có 32 ủy viên. Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố có 8 ủy viên.

Dịp này, LĐLĐ thành phố công bố các quyết định thành lập 24 Công đoàn phường, xã trên địa bàn, gồm: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, An Khê, Hải Châu, An Hải, Hòa Xuân, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Vân, Hòa Cường, Hòa Khánh, Bà Nà, Nam Phước, Duy Xuyên, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Đại Lộc, Núi Thành và Thăng Bình.

Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho 24 Chủ tịch Công đoàn cấp xã phường

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị tập trung xây dựng chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảm bảo khoa học, không làm gián đoạn hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng yêu cầu các Công đoàn xã, phường nhanh chóng chủ động phối hợp với địa phương nắm bắt tình hình địa bàn; trực tiếp làm việc với các Công đoàn cơ sở trực thuộc để nắm tình hình hoạt động, nâng cao tính kết nối, từ đó nhanh chóng thích ứng và nâng cao hiệu quả công việc; qua đó thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh chúc mừng các cán bộ trên cương vị mới, bày tỏ tin tưởng sự quyết tâm, đoàn kết của cán bộ Công đoàn sẽ nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó.

Ông Lê Trí Thanh đề nghị Công đoàn thành phố tích cực nắm bắt thông tin người lao động từ các địa phương khác đến, làm việc trong các khu công nghiệp Đà Nẵng. Công đoàn quan tâm nâng cao hơn nữa đời sống, điều kiện sinh hoạt, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân, người lao động, xây dựng các chương trình chăm lo, hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tiễn.