Thời sự

Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, nước sông dâng trở lại

Trần Thường

(NLĐO) – Trong khi nhiều khu vực thấp trũng ở Đà Nẵng nước chưa kịp rút sau đợt mưa lịch sử cuối tháng 10 thì nay trời mưa lớn, nước sông dâng trở lại.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, vùng núi có nơi mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 1, đến 1 giờ ngày 2-11 phổ biến dưới 40 mm, riêng vùng trung du và vùng núi có nơi mưa rất lớn, như: Phước Trà 186mm, Trà My 202mm, Khâm Đức 120mm, Bà Nà 79mm, Tam Trà 111mm...

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 1.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 2.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 3.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 4.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 5.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 6.

Lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng

Dự báo từ đến ngày 4-11, tại các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam Đà Nẵng có mưa to, đến mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm.

Các xã, phường thuộc khu vực vùng núi phía Bắc Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 120mm/3 tiếng.

Ngày và đêm 4-11, tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 7.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 8.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 9.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 10.

Điện lực Đà Nẵng nỗ lực để sớm khôi phục điện cho khách hàng

Theo số liệu cập nhật lúc 8 giờ sáng 2-11, nước đổ về các hồ thủy điện ở thượng nguồn Đà Nẵng với lưu lượng khá lớn.

4 thủy điện lớn gồm A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 đều đang xả nước điều tiết. Lưu lượng về sông Vu Gia lúc 8 giờ sáng hơn 2.100 m3/giây, về sông Thu Bồn hơn 2.300 m3/giây; riêng lưu lượng nước đổ về hồ Sông Tranh 2 hơn 1.449 m3/giây, thủy điện này xả về sông Thu Bồn 1.251 m3/giây.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, trong khi nhiều vùng nước chưa kịp rút thì hiện nay mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên lại. Với dự báo có mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ chồng lũ tại các phường xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn.

Thượng nguồn Đà Nẵng mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lụt - Ảnh 12.

Tin liên quan

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(NLĐO) - UBND TP Đà Nẵng cũng vừa thống nhất chi khoảng 200 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử

Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tế

(NLĐO) - Mưa lớn gây sạt lở nặng, nữ giáo viên vùng cao Đà Nẵng mang thai 37 tuần phải đi bộ hàng chục cây số, được lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua lũ dữ

