Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

B.Vân

(NLĐO) - UBND TP Đà Nẵng cũng vừa thống nhất chi khoảng 200 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử

Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng cho TP Đà Nẵng nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Số tiền trên được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt và ổn định đời sống người dân Đà Nẵng sau mưa lũ.

Thủ tướng giao UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. TP Đà Nẵng sẽ báo cáo kết quả sử dụng số tiền này về các bộ, ngành, cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ hỗ trợ 100 tỉ đồng cho Đà Nẵng khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 1.

Người dân TP Đà Nẵng thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Sáng cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chi khoảng 200 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời phân bổ thêm cho các sở, ngành và địa phương để sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Theo thống kê, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27-10 đến nay đã khiến 76.500 ngôi nhà trên địa bàn Đà Nẵng bị ngập sâu, 10 xã bị cô lập hoàn toàn.

Thiên tai tại TP Đà Nẵng đã làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương; 78 ngôi nhà sập, 96 nhà hư hỏng và 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Hạ tầng giao thông, cầu cống, đường sá tại nhiều khu vực ở thành phố bị hư hỏng nghiêm trọng...


Tin liên quan

"Trái tim miền Trung" trao tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng

"Trái tim miền Trung" trao tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" vừa trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng và hỗ trợ gia đình nữ giáo viên tử vong 5 triệu đồng

Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tế

(NLĐO) - Mưa lớn gây sạt lở nặng, nữ giáo viên vùng cao Đà Nẵng mang thai 37 tháng phải đi bộ hàng chục cây số, được lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua lũ dữ

Bộ Y tế đồng hành cùng lực lượng thầy thuốc vùng lũ TP Huế và Đà Nẵng

(NLĐO) - Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam cùng doanh nghiệp tặng 2.000 suất dung dịch sát khuẩn cho 7 cơ sở y tế TP Huế và Đà Nẵng

mưa lũ Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo