Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng cho TP Đà Nẵng nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Số tiền trên được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt và ổn định đời sống người dân Đà Nẵng sau mưa lũ.

Thủ tướng giao UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. TP Đà Nẵng sẽ báo cáo kết quả sử dụng số tiền này về các bộ, ngành, cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Người dân TP Đà Nẵng thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Sáng cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chi khoảng 200 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời phân bổ thêm cho các sở, ngành và địa phương để sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Theo thống kê, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27-10 đến nay đã khiến 76.500 ngôi nhà trên địa bàn Đà Nẵng bị ngập sâu, 10 xã bị cô lập hoàn toàn.

Thiên tai tại TP Đà Nẵng đã làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương; 78 ngôi nhà sập, 96 nhà hư hỏng và 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Hạ tầng giao thông, cầu cống, đường sá tại nhiều khu vực ở thành phố bị hư hỏng nghiêm trọng...



