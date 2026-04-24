Kinh tế

Đà Nẵng tìm được nhà thầu tháo dỡ Sân vận động Chi Lăng

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng chọn nhà thầu tháo dỡ sân Chi Lăng với giá trúng thầu hơn 2,2 tỉ, kèm nghĩa vụ nộp hơn 11,36 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại Sân vận động Chi Lăng.

Gói thầu có giá dự toán ban đầu hơn 4,6 tỉ đồng, đã bao gồm VAT, chi phí phá dỡ, đổ thải và các khoản liên quan.

Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long trúng thầu với giá hơn 2,2 tỉ đồng, tương đương mức giảm hơn 2,4 tỉ đồng so với giá gói thầu.

Sân vận động Chi Lăng nằm ở khu vực trung tâm Đà Nẵng

Sân vận động Chi Lăng nằm ở khu vực trung tâm Đà Nẵng

Ngoài giá trị thực hiện gói thầu, doanh nghiệp trúng thầu có trách nhiệm nộp số tiền 11,36 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước. Đây là khoản thanh toán bù trừ giữa chi phí phá dỡ và giá trị vật tư thu hồi sau tháo dỡ.

Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, với thời gian thi công 58 ngày. Các thủ tục pháp lý liên quan dự kiến hoàn tất trong vòng 90 ngày. Việc tháo dỡ nhằm tạo mặt bằng sạch để đưa khu đất ra đấu giá.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm giữa trung tâm Đà Nẵng, bao quanh bởi 4 tuyến đường Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương, phường Hải Châu.

Toàn bộ sân vận động này là tài sản sẽ được đưa ra đấu giá để thi hành án trong vụ Phạm Công Danh. Tổng giá trị tài sản được thẩm định là hơn 9.706 tỉ đồng.

Việc tổ chức đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng (đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, trụ sở tại số 8 Phan Bội Châu, phường Hải Châu) thực hiện.

Lộ diện đơn vị tổ chức đấu giá khu đất sân Chi Lăng

Lộ diện đơn vị tổ chức đấu giá khu đất sân Chi Lăng

(NLĐO) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng trực thuộc Sở Tư pháp là đơn vị sẽ tổ chức đấu giá sân Chi Lăng trong vụ án Phạm Công Danh

Đà Nẵng lựa chọn tổ chức đấu giá sân Chi Lăng, hơn 9.706 tỉ đồng

(NLĐO) - Thi hành án Đà Nẵng đang tìm đơn vị tổ chức đấu giá 14 thửa đất thuộc sân vận động Chi Lăng, tài sản trong vụ án Phạm Công Danh

Khu đất phức hợp sân vận động Chi Lăng được định giá hơn 9.706 tỉ đồng

(NLĐO) - Thi hành án dân sự Đà Nẵng công bố kết quả thẩm định giá khu đất sân vận động Chi Lăng, làm cơ sở tổ chức đấu giá

