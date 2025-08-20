Theo thông báo, TP Đà Nẵng muốn xác định giá trị khu đất xây dự án Khu phức hợp The Monarchy (căn hộ chung cư nằm ở mặt tiền đường Trần Hưng Đạo - An Trung 3 - An Trung 2 - Trần Quang Diệu thuộc phường An Hải).

Vị trí xác định giá đất tại thời điểm tháng 4-2016, do có sự điều chỉnh quy hoạch vào thời gian này so với quyết định trước đó vào năm 2012. Kết quả này sẽ là cơ sở tính toán nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) của dự án.

Dự án Khu phức hợp The Monarchy nằm bên sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo - thuộc phường An Hải

Giá gói thầu được đưa ra hơn 199 triệu đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan, với thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị dự thầu phải đảm bảo tính bảo mật về giá để việc lựa chọn nhà thầu được công khai, minh bạch.

Dự án Khu phức hợp The Monarchy do Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quang Trung (còn gọi Trung "lửa"). Dự án từng vướng lùm xùm khi chủ đầu tư bán và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở trong khi chưa hoàn tất nghiệm thu cùng một số thủ tục pháp lý khác.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng cũng có lãnh đạo liên quan đến sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước.

Đầu năm 2024, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt ông Nguyễn Quang Trung 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra việc giao đất để dự án chung cư Monarchy không tuân thủ các quy định của pháp luật, gây thất thoát cho ngân sách. Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng được yêu cầu nộp bổ sung số tiền hơn 112 tỉ đồng.