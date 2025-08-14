HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Xác minh nguồn gốc khí thải xả vào khu dân cư tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Cơ quan chức năng tại Đà Nẵng nhanh chóng truy được nguồn gốc khí thải xả vào khu dân cư sau phản ánh của người dân.

Ngày 14-8, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (BQL) công bố kết quả xác minh nguồn gốc khí thải xả vào khu dân cư xung quanh Khu công nghiệp Liên Chiểu (phường Hải Vân) bị người dân phản ánh.

Trước đó, người dân phản ánh tình trạng nhà máy tại đường số 3, số 5 Khu công nghiệp Liên Chiểu thường xuyên xả khí thải vào không khí vào chiều, tối mỗi ngày.

Xác minh nguồn gốc khí thải bay “rà rà” vào khu dân cư tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khí thải xả vào khu dân cư được người dân chụp lại, phản ánh đến cơ quan chức năng

Theo phản ánh, chất khí này đặc, nặng, khó tan, có mùi hắc khó chịu bao trùm toàn bộ khu vực dân cư lân cận. Lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân đề nghị BQL kiểm tra, xác định rõ về khối lượng xả thải, thành phần khí thải nói trên.

Ngay sau đó, BQL đã phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (Công ty SDN - đơn vị chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Liên Chiểu) để kiểm tra, xác minh thông tin.

Qua đó, xác định cơ sở phát sinh khí thải là nhà máy sản xuất hơi sạch thuộc Công ty TNHH Global Clean Energy (Công ty GCE, đường số 3 và đường số 7, KCN Liên Chiểu).

Khí thải phát sinh từ nhà máy sản xuất hơi sạch

Xác minh nguồn gốc khí thải bay “rà rà” vào khu dân cư tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hệ thống xử lý khí thải do phía công ty cung cấp

Phía GCE cho rằng, khí thải là do hiện tượng "hơi nước ngưng tụ" (trắng) xuất hiện nhiều vào buổi sáng khi nhiệt độ môi trường thấp và độ ẩm không khí cao, làm cho phần hơi nước trong khí thải sau xử lý bị ngưng tụ thành dạng sương mù bay ngang thấp qua khu dân cư.

Chiều cao ống khói hiện tại là 22 mét, tuy đáp ứng yêu cầu tối thiểu, nhưng trong điều kiện gió nhẹ và ẩm cao, không đủ để đẩy hơi nước lên cao, gây hiện tượng "rà rà" như bị phản ánh.

Theo công ty này, biện pháp khắc phục sắp tới sẽ tăng chiều cao ống khói thêm 6 mét nhằm nâng điểm phát thải vượt qua tầng khuếch tán thấp vào buổi sáng.

Đồng thời, kiểm tra và điều chỉnh lưu lượng nước phun dập bụi để hạn chế hơi nước dư trong khí thải. Lắp bổ sung cảm biến độ ẩm, nhiệt độ môi trường và vận tốc gió để theo dõi, vận hành quạt hút và hệ thống xử lý phù hợp hơn vào những thời điểm có nguy cơ phát sinh khói thấp.

Tổ chức đo đạc định kỳ với tần suất 3 tháng một lần nồng độ bụi, SO2, NOx, CO, và lưu lượng tại ống khói, gửi báo cáo cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Đơn vị này cũng kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ chuyên môn, đồng thời phối hợp cùng doanh nghiệp trong các buổi kiểm tra, lấy mẫu khí thải định kỳ để bảo đảm khách quan và minh bạch.

Ông Thái Ngọc Trung – Phó Trưởng BQL – cho biết: "Thời gian đến, BQL tiếp tục phối hợp Công ty SDN để giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp trong KCN Liên Chiểu, tiến hành kiểm tra, lấy mẫu phân tích để có cơ sở xem xét, xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp kết quả phân tích vượt giới hạn cho phép xả thải".

