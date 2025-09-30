HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư trung tâm tài chính ở Đức

B.Vân - Th.Phương

(NLĐO) - Sự kiện xúc tiến đầu tư trung tâm tài chính Việt Nam tại Đức khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trong thu hút nhà đầu tư quốc tế.

Ngày 30-9, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư trung tâm tài chính tại Việt Nam. 

Sự kiện diễn ra tại thành phố Frankfurt - Đức vào sáng cùng ngày do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, thu hút sự tham dự của nhiều tổ chức tài chính quốc tế.

Đà Nẵng thúc đẩy đầu tư Trung tâm tài chính tại Frankfurt , khẳng định vai trò tiên phong - Ảnh 1.

UBND TP Đà Nẵng ký bản ghi nhớ hợp tác về trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance. Ảnh: Phương Phương

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh định hướng của Việt Nam trong việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng. Trong đó, Đà Nẵng được xem là địa phương có nhiều tiềm năng về tài chính công nghệ. 

Việt Nam cam kết mở cửa mạnh mẽ cho các định chế tài chính, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, đồng thời phát triển nhanh mô hình trung tâm tài chính – lĩnh vực còn rất mới mẻ ở trong nước.

Đà Nẵng thúc đẩy đầu tư Trung tâm tài chính tại Frankfurt , khẳng định vai trò tiên phong - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng gồm ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị Xúc tiến đầu tư trung tâm tài chính diễn ra tại CHLB Đức. Ảnh: Phương Phương

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm đương vai trò này. 

"Đà Nẵng đang xây dựng hạ tầng dữ liệu, sân bay, cảng biển, khu thương mại tự do, hệ sinh thái khởi nghiệp đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính quốc tế. Thành phố cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư để xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương" - ông Ấn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đã cùng trao đổi về tiềm năng phát triển trung tâm tài chính gắn với các xu hướng mới như blockchain, tài chính số, tài chính xanh, cũng như chính sách hợp tác và thu hút đầu tư. 

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã ký bản ghi nhớ hợp tác về trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance. 

Trước đó, ngày 29-9, lãnh đạo thành phố cũng tham dự Đại hội thường niên của Liên minh Toàn cầu các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC).

