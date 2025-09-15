Việt Nam và Anh hợp tác xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng

Ngày 15-9, tại Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh mong muốn Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP

"Việt Nam rất cần sự đồng hành của các đối tác giàu kinh nghiệm, đặc biệt là từ Vương quốc Anh"- Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao và đạt cam kết phát thải ròng bằng 0. Việc hình thành một trung tâm tài chính quốc tế là điều kiện then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, Chính phủ đang triển khai nhiều nhiệm vụ như hoàn thiện pháp luật, phát triển nhân lực, đầu tư hạ tầng và xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp.

Anh khẳng định sẵn sàng đồng hành

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho rằng hội nghị lần này là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Anh trong việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch, hội nhập quốc tế.

"Khi Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu, nhu cầu về một hạ tầng tài chính vững mạnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết"- Đại sứ Iain Frew nói.

Ông đánh giá TP HCM có tiềm năng dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn, giao dịch hàng hóa; trong khi Đà Nẵng phù hợp phát triển tài chính xanh, dịch vụ tài chính số.

Thị trưởng Trung tâm Tài chính London Alastair King nhấn mạnh London là "cầu nối tài chính toàn cầu" với hơn 170 ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở, cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển. Ông khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam thu hút đầu tư, phát triển thị trường vốn và tạo việc làm có giá trị cao.

Hướng tới trung tâm tài chính quốc tế cạnh tranh toàn cầu

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung như cơ chế tạo lập nguồn lực, thông lệ quốc tế, tòa án độc lập trong giải quyết tranh chấp, phát triển kỹ năng nhân lực, thúc đẩy đổi mới Fintech và tài chính xanh.

Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đặt nền móng để Việt Nam từng bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh, hội nhập, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2045.