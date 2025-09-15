Việt Nam và Anh hợp tác xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Việt Nam và Anh hợp tác xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng

Dương Ngọc

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kỳ vọng Vương quốc Anh, đặc biệt là Trung tâm Tài chính London, sẽ hỗ trợ Việt Nam quảng bá và thu hút nhà đầu tư.

Ngày 15-9, tại Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh mong muốn Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Việt Nam và Anh hợp tác xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM , Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP

"Việt Nam rất cần sự đồng hành của các đối tác giàu kinh nghiệm, đặc biệt là từ Vương quốc Anh"- Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao và đạt cam kết phát thải ròng bằng 0. Việc hình thành một trung tâm tài chính quốc tế là điều kiện then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này. 

Quốc hội đã thông qua nghị quyết xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, Chính phủ đang triển khai nhiều nhiệm vụ như hoàn thiện pháp luật, phát triển nhân lực, đầu tư hạ tầng và xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp.

Anh khẳng định sẵn sàng đồng hành

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho rằng hội nghị lần này là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Anh trong việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch, hội nhập quốc tế.

"Khi Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu, nhu cầu về một hạ tầng tài chính vững mạnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết"- Đại sứ Iain Frew nói.

Ông đánh giá TP HCM có tiềm năng dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn, giao dịch hàng hóa; trong khi Đà Nẵng phù hợp phát triển tài chính xanh, dịch vụ tài chính số.

Thị trưởng Trung tâm Tài chính London Alastair King nhấn mạnh London là "cầu nối tài chính toàn cầu" với hơn 170 ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở, cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển. Ông khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam thu hút đầu tư, phát triển thị trường vốn và tạo việc làm có giá trị cao.

Hướng tới trung tâm tài chính quốc tế cạnh tranh toàn cầu

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung như cơ chế tạo lập nguồn lực, thông lệ quốc tế, tòa án độc lập trong giải quyết tranh chấp, phát triển kỹ năng nhân lực, thúc đẩy đổi mới Fintech và tài chính xanh.

Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đặt nền móng để Việt Nam từng bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh, hội nhập, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2045.

Tin liên quan

Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM phải vươn ra tầm khu vực và quốc tế

Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM phải vươn ra tầm khu vực và quốc tế

(NLĐO) - TP HCM phải chuẩn bị kỹ về mô hình, cơ chế, nhân sự, hạ tầng để Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM đi vào hoạt động hiệu quả

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là cú hích cho tài chính xanh

(NLĐO) – Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần đầu tư khoảng 6,8% GDP mỗi năm, tương đương 368 tỉ USD cho đến năm 2040

Đại hội Đảng bộ UBND TP HCM: Xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính, công nghệ khu vực

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP HCM sẽ đẩy mạnh thực hiện đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ...

Vương Quốc Anh trung tâm tài chính quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo