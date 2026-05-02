Lao động

Đã nhận trợ cấp tinh giản biên chế, đi làm lại có phải đóng BHXH?

D.Thu

(NLĐO) - Người đã nhận trợ cấp tinh giản biên chế, nếu được tuyển dụng lại vào đơn vị hưởng lương ngân sách trong 60 tháng phải hoàn trả khoản đã nhận.

Bạn đọc Trần Lan hỏi: Tôi là cán bộ không chuyên trách, nghỉ việc từ 1-7-2025 và đã nhận trợ cấp theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP về tinh giản biên chế. Nếu ký hợp đồng làm văn thư tại đơn vị sự nghiệp công lập, hưởng lương từ ngân sách, tôi có phải đóng BHXH không? Có phải hoàn trả trợ cấp đã nhận?

Đã nhận trợ cấp tinh giản biên chế, đi làm lại có phải đóng BHXH? - Ảnh 1.

Nghỉ tinh giản, đi làm lại có phải đóng BHXH, hoàn trả trợ cấp?. Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam cho biết theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, người thuộc diện tinh giản biên chế nếu được tuyển dụng lại vào cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày nghỉ việc thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận.

Trường hợp ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động vẫn thuộc diện tham gia BHXH theo quy định hiện hành.

Cơ quan chức năng khuyến nghị người lao động liên hệ đơn vị quản lý hoặc cơ quan tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Ngoài ra, với trường hợp nghỉ việc từ 1-7-2025 nhưng chưa nhận trợ cấp theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, sau đó ký hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách, cơ quan chức năng cho biết người đã được tuyển dụng lại trong thời gian 60 tháng không thuộc diện tiếp tục hưởng chính sách tinh giản.

Nghị định 154/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 16-6-2025) quy định chính sách tinh giản biên chế, gồm nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc và chế độ với người thuộc diện dôi dư.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công và một số trường hợp không chuyên trách, chủ yếu do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại nhân sự hoặc không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Tin liên quan

Được bầu chọn, tuyển dụng sau tinh giản biên chế có bị thu hồi tiền hỗ trợ?

(NLĐO) - Trường hợp giải quyết hỗ trợ không đúng đối tượng hưởng thì phải bồi hoàn theo quy định

Có được chuyển hưởng chế độ tinh giản biên chế sang Nghị định 178?

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đã giải đáp kiến nghị về việc có được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178 của một trường hợp là cán bộ cấp xã.

Mức hưởng BHXH một lần năm 2026, ai được nhận?

(NLĐO) - BHXH một lần bị siết điều kiện, chỉ áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt, người lao động nên cân nhắc bảo lưu để hưởng quyền lợi dài hạn.

tham gia BHXH ngân sách nhà nước người lao động tinh giản biên chế trợ cấp tiền trợ cấp BHXH
    Thông báo