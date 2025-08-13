HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế tại TP HCM

An Chi

(NLĐO) -Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bảo hiểm xã hội Thành phố hoàn tất thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Sở Nội vụ TP HCM vửa triển khai, hướng dẫn một số nội dung liên quan Nghị định 154/2025/NĐ-CP với một số nội dung được quy định tại Công văn 1953/SNV-TCBC&TCPCP năm 2025. Trong đó có hướng dẫn về giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP như sau:


(1) Trình tự đề nghị tinh giản biên chế


Bước 1: Lập danh sách các trường hợp tinh giản biên chế


Căn cứ Kế hoạch tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc đơn xin tự nguyện tinh giản biên chế, Bộ phận được giao nhiệm vụ tham mưu công tác tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây viết tắt là Bộ phận tham mưu công tác tỉnh giản biên chế) lập danh sách số lượng, lý do, chính sách tỉnh giản, thời điểm đề nghị tỉnh giản biên chế, dự kiến kinh phí nghỉ tinh giản biên chế đối với các đối tượng thuộc trường hợp tinh giản biên chế, báo cáo cấp trên xem xét.


Bước 2: Tiếp xúc, thông tin cho đối tượng tinh giản biên chế


Đại diện lãnh đạo đơn vị và Bộ phận tham mưu công tác tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng tinh giản biên chế tổ chức tiếp xúc, trao đổi để thông tin, quán triệt cho đối tượng tinh giản biên chế lý do tỉnh giản biên chế, các thông tin liên quan đến chính sách và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp và lập biên bản làm việc để hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền.


Hướng dẫn mới về giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế tại TP HCM - Ảnh 1.

 Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế


Trên cơ sở Đơn đề nghị tinh giản biên chế và biên bản làm việc, danh sách do Bộ phận tham mưu công tác tỉnh giản biên chế đề xuất:

- Các tổ chức đoàn thể (Cấp ủy cơ quan, tổ chức, đơn vị, ...) họp đánh giá, cho ý kiến thông qua việc đề nghị tinh giản biên chế đối với từng trường hợp theo danh sách do bộ phận tham mưu trình.

Thành phần họp, gồm: Ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp với cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội (nếu cần thiết), người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, đối tượng tinh giản biên chế và những người có liên quan; trong Biên bản phải đảm bảo đầy đủ chữ ký của thành phần họp và đóng dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Sau khi có ý kiến thống nhất của Cấp ủy cơ quan, tổ chức, đơn vị, ...; Bộ phận tham mưu tổng hợp hồ sơ liên quan, tham mưu Công văn Tờ trình trình Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng tinh giản biên chế ký và gửi về cơ quan chủ quản.


- Cơ quan chủ quản thẩm định, gửi Công văn và hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế về Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội Thành phố theo nội dung hướng dẫn nêu tại Công văn hoặc xử lý hồ sơ theo thẩm quyền đã được ủy quyền.


Bước 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế

- Sở Nội vụ: đại diện Tổ Công tác chủ trì, rà soát, chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện lấy ý kiến thẩm định Danh sách đề nghị tinh giản biên chế.

- Sở Tài chính: thẩm định dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện việc chi trả chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.


Bước 5. Trình phê duyệt Danh sách tỉnh giản biên chế

Sở Nội vụ: đại diện Tổ Công tác tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách tỉnh giản biên chế đối với hồ sơ của đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.


Bước 6. Thực hiện giải quyết tinh giản biên chế

Căn cứ Danh sách tỉnh giản biên chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết tinh giản biên chế và chỉ trả chính sách cho từng đối tượng tinh giản biên chế; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.


Thời gian thẩm định, giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế

- Thời gian thẩm định Danh sách tỉnh giản biên chế

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định của Tổ Công tác tiến hành thẩm định Danh sách tỉnh giản biên chế, Sở Nội vụ đại diện Tổ Công tác trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Sở Nội vụ có văn bản thông tin đến cơ quan đề xuất để giải trình bổ sung hoặc xử lý theo đúng quy định

- Thời gian thực hiện chốt số Bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tinh giản biên chế

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bảo hiểm xã hội Thành phố hoàn tất thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

- Thời gian thẩm định và phê duyệt kinh phí tỉnh giản biên chế

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài chính hoàn tất thủ tục, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.


Hướng dẫn mới về giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế tại TP HCM - Ảnh 2.

Được bầu chọn, tuyển dụng sau tinh giản biên chế có bị thu hồi tiền hỗ trợ?

Được bầu chọn, tuyển dụng sau tinh giản biên chế có bị thu hồi tiền hỗ trợ?

(NLĐO) - Trường hợp giải quyết hỗ trợ không đúng đối tượng hưởng thì phải bồi hoàn theo quy định

Cơ hội rộng mở cho người sau tinh giản

Với tâm thế sẵn sàng, chịu khó học hỏi và nắm bắt cơ hội, người từng là công chức, viên chức hoàn toàn có thể xây dựng lại sự nghiệp

