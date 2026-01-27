"Đả nữ" đời đầu của màn ảnh Việt Lý Hương bây giờ ra sao?

Lý Hương bất ngờ "tái xuất" mạng xã hội

Lý Hương và cố NSND Lý Huỳnh

Những thước phim hành động một thời gắn liền với tên tuổi Lý Hương trong "Kế hoạch 99", "Truy nã tội phạm quốc tế", "Phi vụ phượng hoàng"… bất ngờ được khán giả tìm xem trở lại (bắt nguồn từ kênh HotstarTV).

Bản thân diễn viên Lý Hương cũng thấy bất ngờ vì "không nghĩ rằng những thước phim hành động võ thuật mình đóng từ rất lâu rồi, do Hãng phim Lý Huỳnh (Ba của Lý Hương) sản xuất và kết hợp với các ngôi sao nổi tiếng Hong Kong lại có thể tạo được sự quan tâm lớn đến vậy".

"Khi thấy khán giả vẫn nhớ đến mình, yêu thương và nhắc lại từng bộ phim, vai diễn, Hương xúc động lắm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người nghệ sĩ, không thể diễn tả hết bằng lời, chỉ biết cảm tạ bằng sự biết ơn sâu sắc" - Lý Hương nói.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng diễn xuất và các pha hành động của chị. Lý Hương khẳng định những lời khen đó là sự ưu ái. "Thời đó, điều kiện làm phim còn nhiều khó khăn, kỹ thuật không hiện đại như bây giờ nên mọi thứ gần như đều phải làm thật. Lợi thế của tôi là được học võ từ nhỏ, từ năm 10 tuổi tại võ đường của ba (võ sư, NSND Lý Huỳnh).

Nhờ vậy khi đóng phim hành động, tôi có thể tự thực hiện nhiều cảnh võ thuật, di chuyển nhanh và linh hoạt hơn. Việc được khán giả nhớ tới và gọi lại danh xưng đó, với tôi, là một kỷ niệm rất đẹp" - Lý Hương bày tỏ.

Diễn viên Lý Hương - "đả nữ" đời đầu của điện ảnh Việt

Niềm tự hào của Lý Hương

Từng sánh vai cùng nhiều ngôi sao Hong Kong như Mạc Thiếu Thông, Lê Tư, Tiền Tiểu Hào, với diễn viên Lý Hương đó là kỷ niệm rất đáng nhớ. Được làm việc chung với các diễn viên nổi tiếng của Hong Kong giúp chị học hỏi rất nhiều, từ tác phong làm việc cho đến cách họ chuẩn bị cho vai diễn.

Lý Hương trong một cảnh phim xưa với tạo hình ấn tượng

Là một trong những "đả nữ" đời đầu của phim Việt, diễn viên Lý Hương tự hào "Rất nhiều người bây giờ vẫn nhắc lại cảnh ngày xưa rạp phim chen kín, xếp hàng dài để mua vé". Hãng phim Lý Huỳnh ra phim nào cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nhiều phim thắng lớn. Đó là giai đoạn mà anh chị em nghệ sĩ làm nghề với tất cả tâm huyết, từ diễn viên, đạo diễn đến khâu sản xuất, phát hành.

Lý Hương và diễn viên Hong Kong Tiền Tiểu Hào

"Lúc đó, Lý Hương vừa đóng phim vừa tập trung lo cho hãng phim của ba, làm trợ lý cho ba nữa. Mẹ thì nắm toàn bộ tài chính và khâu phát hành. Ba và anh Lý Hùng điều hành hãng phim, anh Lý Sơn làm đạo diễn nhiều phim nổi tiếng như "Nước mắt học trò", "Qua mùa giông bão". Có thể nói, đó là công việc của cả gia đình, ai cũng góp sức"- Lý Hương kể.

Lý Hương nói "Bây giờ, tất cả anh chị em trong gia đình đều hướng về mẹ, dành tình cảm và sự chăm sóc cho mẹ. Đó là điều quan trọng nhất với chúng tôi. Ba mất rồi nên việc được ở bên mẹ, lo cho mẹ mỗi ngày là trách nhiệm và cũng là niềm an ủi rất lớn. Nhắc đến những bộ phim cũ, tôi lại nhớ ba vô cùng".

Lý Hương và ngôi sao Hong Kong Mạc Thiếu Thông

Giải đáp cho thắc mắc có trở lại với điện ảnh không, Lý Hương khẳng định "Nếu có duyên, tôi nghĩ mình sẽ cân nhắc việc trở lại".

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến chị thấy mãn nguyện nhất là "đã sống và làm nghề bằng tất cả sự chân thành. Những bộ phim hành động võ thuật một thời vàng son không chỉ là kỷ niệm nghề nghiệp mà còn là ký ức gia đình, ký ức về ba, về một giai đoạn điện ảnh rất đặc biệt. Được khán giả còn nhớ tới đến hôm nay, với tôi, đã là một món quà rất lớn".

Lý Hương bên diễn viên Lý Hùng và mẹ

Lý Hương và con gái