Đa số học sinh TP HCM chọn thi tiếng Anh, KHTN

Ngay từ đầu học kỳ II, nhiều trường THPT ở TP HCM đã tổ chức cho học sinh (HS) đăng ký chọn môn thi tốt nghiệp năm 2026, làm cơ sở để tổ chức ôn tập, bồi dưỡng.

Nhiều tổ hợp "trắng"

Theo thống kê từ các trường THPT, tỉ lệ HS chọn tiếng Anh và bài thi khoa học tự nhiên (KHTN) là môn thi tốt nghiệp năm 2026 bên cạnh các môn bắt buộc vẫn chiếm đa số. Xu hướng này giữ vững qua nhiều năm dù có những thay đổi về số môn thi, bài thi tốt nghiệp.

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn), ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong số gần 1.000 HS lớp 12 của trường, có 693 HS chọn môn thi tự chọn là tiếng Anh, 504 em chọn vật lý, 320 HS chọn hóa học, 149 HS chọn địa lý, 118 em chọn sinh học và chỉ 92 em chọn lịch sử.

Theo ông Dũng, bài thi KHTN vẫn có số lượng HS lựa chọn chiếm áp đảo hơn so với khoa học xã hội. "Tổ hợp toán - tiếng Anh - vật lý (khối A01) có 348 HS lựa chọn, tổ hợp toán - vật lý - hóa học (khối A00) có 140 HS đăng ký; trong khi đó tổ hợp toán - tiếng Anh - địa lý thuộc khối D10 chỉ có 124 HS lựa chọn" - ông Dũng thông tin.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Tân (TP HCM) ôn thi tốt nghiệp

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), cho biết trường có 708 HS lớp 12, theo đăng ký có tới 506 em chọn tiếng Anh, 489 em chọn vật lý, tiếp theo là hóa học và sinh học với lần lượt là 228 và 136 em.

Theo thống kê từ Trường THPT Bùi Thị Xuân, tổ hợp tiếng Anh - vật lý có số HS lựa chọn đông nhất với 416 em đăng ký, tiếp theo là tổ hợp hóa học - sinh học với 127 em đăng ký. Đáng chú ý, các tổ hợp lịch sử - công nghệ, lịch sử - giáo dục kinh tế pháp luật, tin học - địa lý, địa lý - công nghệ nông nghiệp… "trắng" HS đăng ký.

Tại Trường THPT Tân Phong (phường Tân Hưng), theo thống kê có 383/675 HS lớp 12 chọn tiếng Anh, tiếp theo đó là lần lượt các môn vật lý 256 em, địa lý 242 em, kinh tế pháp luật 157 em…

Tại Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân), theo bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng nhà trường, HS lớp 12 của trường ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán thì môn vật lý, tiếng Anh cũng là 2 môn thi HS lựa chọn nhiều nhất.

Phù hợp định hướng xét tuyển đại học

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dù tiếng Anh không còn là bài thi bắt buộc, trong số gần 98.000 HS TP HCM dự thi tốt nghiệp THPT, vẫn có tới hơn 49.300 em chọn thi môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), chiếm tỉ lệ 50,37%. Hai môn được chọn nhiều tiếp theo là vật lý và hóa học, tỉ lệ lần lượt là 44,1% và 28,38%. Môn địa lý và lịch sử đều khoảng 25%.

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, cho biết tỉ lệ HS chọn tiếng Anh là môn thi tốt nghiệp vẫn rất cao dù là môn tự chọn, bên cạnh đó là các môn vật lý, hóa, sinh, sử, địa lý... điều này phù hợp với định hướng xét tuyển ĐH của các em.

Lãnh đạo các trường THPT đánh giá xu hướng chọn môn thi tốt nghiệp của HS TP HCM không thay đổi so với các năm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Huệ, HS của trường xác định khá rõ môn lựa chọn cho mình, nhằm phục vụ cho cả mục tiêu thi tốt nghiệp lẫn xét tuyển vào ĐH. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, TP HCM là một đô thị lớn, trung tâm lớn về kinh tế văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, dẫn tới lý do HS có xu hướng chọn ngành nghề có tính chất năng động như là kinh tế, kỹ thuật.

Các trường ĐH nằm trên địa bàn cũng xét tuyển tổ hợp chứa môn thuộc lĩnh vực KHTN nhiều hơn. Đó cũng là lý do mà học sinh có xu hướng chọn tổ hợp KHTN.

Lựa chọn "ngược dòng" Theo ông Huỳnh Thanh Phú, việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp của HS TP HCM luôn ngược dòng với cả nước, xuất phát từ đặc thù TP HCM và Hà Nội là những đô thị lớn; HS có nền tảng và điều kiện học tập ngoại ngữ từ nhỏ. Ngược lại, HS một số địa phương chọn các môn khoa học xã hội nhiều hơn. "Với thực tế trên, nhìn tổng quan thì sẽ hài hòa trong cơ cấu nguồn nhân lực sau này. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại số và yêu cầu hội nhập, việc một số nơi ít HS chọn tiếng Anh hoặc các môn KHTN là thực tế đáng lo ngại" - ông Phú nhìn nhận.



