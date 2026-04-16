Dã tâm của cô gái 26 tuổi ở Cà Mau

Ngày 16-4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Quý (26 tuổi; ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 14 năm tù về tội "Mua bán người" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Ngọc Quý tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2022 đến tháng 10-2023, Quý sử dụng các tài khoản mạng xã hội có tên "Quy Lee" và "Cherry" để dụ dỗ đưa người đi lao động ở nước ngoài với lời hứa "việc nhẹ lương cao".

Bị cáo đã nhiều lần tổ chức đưa người Việt Nam xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar để cưỡng bức lao động.

Cơ quan tố tụng xác định, Quý đã giới thiệu nhiều bị hại xuất cảnh sang Thái Lan để chuyển giao cho công ty lừa đảo cưỡng bức lao động, làm việc vi phạm pháp luật…

Nghiêm trọng hơn, chị N. còn bị Quý giao cho người khác bóc lột tình dục. Bị cáo còn buộc cha mẹ N. chuyển 178 triệu đồng để chuộc lại các giấy tờ tùy thân của con nếu không sẽ bán bị hại sang nơi khác.