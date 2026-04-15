Lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia, 54/117 bị cáo lĩnh án 384 năm tù giam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia, 54/117 bị cáo lĩnh án 384 năm tù giam

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Các bị cáo trong đường dây lừa đảo, mua bán người tại Tam Giác Vàng đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an Hà Tĩnh đã giải cứu, đưa về nước an toàn.

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" và "Đánh bạc".

Lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia, 54/117 bị cáo lĩnh án 384 năm tù giam - Ảnh 1.

Khung cảnh phiên xét xử (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm, theo đó, mức án cao nhất là 19 năm tù được tuyên đối với 2 bị cáo: Trịnh Văn Phương (SN 1987, ngụ xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) và Lò Văn Tiết (SN 1995, trú xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên), tiếp đó là các bị cáo Đinh Văn Châu (SN 1997, ngụ xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên) 15 năm tù; Vi Quỳnh Trang (SN 1996, ngụ xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù; Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, ngụ phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng) 13 năm tù..., 63 bị cáo được hưởng án treo và chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định. .

Đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, hoạt động theo mô hình "doanh nghiệp tội phạm" xuyên biên giới tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò kẹo, Lào).

Lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia, 54/117 bị cáo lĩnh án 384 năm tù giam - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo cáo trạng, ngày 1-8-2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, ngụ tại Hải Phòng) đến tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào, bản thân đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi trên, các đối tượng đã sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam bằng hình thức lừa góp tiền đầu tư kinh doanh trên các trang mạng điện tử "ảo".

Trên cơ sở lời khai của Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào để điều tra, triệt xóa đường dây lừa đảo.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, ngoài tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", các đối tượng trong đường dây tội phạm này còn thực hiện hành vi "Mua bán người", "Đánh bạc"; đồng thời bắt thêm một số đối tượng khác có liên quan.

Quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện như nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại, nộp án phí theo quy định; đồng thời tịch thu, xử lý các phương tiện được sử dụng vào hành vi phạm tội.

Lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia, 54/117 bị cáo lĩnh án 384 năm tù giam - Ảnh 3.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Khu Tam giác Vàng

Đặc biệt, khi được nói lời sau cùng, nhiều bị cáo đã nghẹn ngào chia sẻ: "Được đảm bảo tính mạng để về đến Việt Nam, bị cáo cảm ơn rất nhiều đến các anh cán bộ trinh sát tỉnh Hà Tĩnh, bị cáo xin cảm ơn!".

Lời cảm ơn này không chỉ dành cho sự khoan hồng của pháp luật mà còn dành cho cuộc giải cứu nghẹt thở vào tháng 8-2024, khi hàng trăm trinh sát Công an Hà Tĩnh đã đột kích vào sào huyệt nguy hiểm bậc nhất này, nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian" để đưa họ trở về quê hương an toàn.

Tin liên quan

2 cô gái trẻ đẹp lừa bán 13 người sang khu Tam giác vàng

2 cô gái trẻ đẹp lừa bán 13 người sang khu Tam giác vàng

(NLĐO) - Lừa bán 13 nạn nhân sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng, một nhóm cô gái trẻ đẹp bị bắt giữ.

Đối tượng có hình xăm lạ trên trán bán 16 người sang các đặc khu tam giác vàng

(NLĐO) - Bị một đối tượng có hình xăm lạ trên trán bán sang các đặc khu tam giác vàng, 16 người thường xuyên bị đánh đập, chích điện.

NÓNG: Tìm bị hại của đường dây tội phạm vừa bị triệt phá tại Tam Giác Vàng

(NLĐO) - Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo vừa bị triệt phá tại Tam Giác Vàng, hoặc có thông tin liên quan vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để được xử lý.

lời cảm ơn Thành phố Hải Phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Điện Biên Công an tỉnh Hà Tĩnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo