Lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia, 54/117 bị cáo lĩnh án 384 năm tù giam

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" và "Đánh bạc".

Khung cảnh phiên xét xử (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm, theo đó, mức án cao nhất là 19 năm tù được tuyên đối với 2 bị cáo: Trịnh Văn Phương (SN 1987, ngụ xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) và Lò Văn Tiết (SN 1995, trú xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên), tiếp đó là các bị cáo Đinh Văn Châu (SN 1997, ngụ xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên) 15 năm tù; Vi Quỳnh Trang (SN 1996, ngụ xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù; Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, ngụ phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng) 13 năm tù..., 63 bị cáo được hưởng án treo và chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định. .

Đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, hoạt động theo mô hình "doanh nghiệp tội phạm" xuyên biên giới tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò kẹo, Lào).

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo cáo trạng, ngày 1-8-2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, ngụ tại Hải Phòng) đến tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào, bản thân đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi trên, các đối tượng đã sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam bằng hình thức lừa góp tiền đầu tư kinh doanh trên các trang mạng điện tử "ảo".

Trên cơ sở lời khai của Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào để điều tra, triệt xóa đường dây lừa đảo.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, ngoài tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", các đối tượng trong đường dây tội phạm này còn thực hiện hành vi "Mua bán người", "Đánh bạc"; đồng thời bắt thêm một số đối tượng khác có liên quan.

Quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện như nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại, nộp án phí theo quy định; đồng thời tịch thu, xử lý các phương tiện được sử dụng vào hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Khu Tam giác Vàng

Đặc biệt, khi được nói lời sau cùng, nhiều bị cáo đã nghẹn ngào chia sẻ: "Được đảm bảo tính mạng để về đến Việt Nam, bị cáo cảm ơn rất nhiều đến các anh cán bộ trinh sát tỉnh Hà Tĩnh, bị cáo xin cảm ơn!".

Lời cảm ơn này không chỉ dành cho sự khoan hồng của pháp luật mà còn dành cho cuộc giải cứu nghẹt thở vào tháng 8-2024, khi hàng trăm trinh sát Công an Hà Tĩnh đã đột kích vào sào huyệt nguy hiểm bậc nhất này, nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian" để đưa họ trở về quê hương an toàn.