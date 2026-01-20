Đã "tìm" được kẻ tạt axit 4 người ở Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đã "tìm" được kẻ tạt axit 4 người ở Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ án đã từng được đưa ra xét xử nhưng trả hồ sơ do bị cáo một mực phủ nhận hành vi phạm tội.

Ngày 20-1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Vinh (SN 1984, quê Vĩnh Long) 20 năm tù về tội "Giết người".

Trả thù đê hèn vì bị nhắc nhở khi làm việc

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Nguyễn Kim Vinh là công nhân làm việc tại các công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 (cũ), TPHCM. Trong quá trình làm việc, do thường xuyên bị các cấp quản lý và tổ trưởng nhắc nhở, la mắng nên Vinh nảy sinh lòng thù hận và lên kế hoạch mua axit để trả thù.

Từ tháng 10-2019 đến tháng 9-2022, bị cáo đã thực hiện trót lọt 4 vụ tạt axit vào 4 nạn nhân khác nhau. Hậu quả, các nạn nhân có tỉ lệ thương tích từ 30% đến 95%.

Đã "tìm" được kẻ tạt axit 4 người ở Khu chế xuất Tân Thuận - Ảnh 1.

Hình ảnh các nạn nhân tại phiên toà hồi tháng 2-2025

Thủ đoạn của Vinh là lên mạng tìm nơi bán axit, thường xuyên đến khu vực chợ Kim Biên để mua các loại hóa chất như axit Hydrochloric (HCL) hoặc axit Nitric (HNO3). Sau đó, bị cáo âm thầm theo dõi lịch trình đi lại của các nạn nhân, chờ đợi thời cơ khi họ tan làm để áp sát và ra tay.

Vụ thứ nhất (tháng 10-2019), nạn nhân là anh Trần Thanh T. bị tạt axit trực tiếp vào vùng mặt và cơ thể, dẫn đến bỏng nặng, mù mắt phải và hỏng mắt trái; tỉ lệ tổn thương cơ thể 95%, đe dọa đến tính mạng. 

Đã "tìm" được kẻ tạt axit 4 người ở Khu chế xuất Tân Thuận - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh

Vụ thứ hai (tháng 12-2021), anh Nguyễn Xuân H. bị tạt axit vào mặt và người, chịu thương tích 50%. Vụ thứ ba (tháng 5-2022), anh Trần Minh H. bị tạt axit khi đang di chuyển trên đường, tỉ lệ thương tật là 30%. Vụ thứ tư (tháng 9-2022), anh Nguyễn Văn M. (quản đốc) bị Vinh bám theo và tạt axit trên đường, gây thương tích 54%.

Về trách nhiệm dân sự, các nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản chi phí điều trị và tổn thất tinh thần với số tiền từ 400 triệu đồng đến hơn 4 tỉ đồng.

Thái độ quanh co, phủ nhận tội ác 

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, hồi tháng 2-2025, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử lần đầu. Tại đây, bị cáo liên tục phủ nhận mọi cáo buộc, HĐXX đánh giá vụ án còn một số vấn đề cần được làm rõ nên đã trả hồ sơ vụ án.

Bị cáo khẳng định không có mâu thuẫn và không quen biết các nạn nhân, đồng thời bác bỏ hình ảnh trích xuất từ camera. Vinh còn khai rằng mình bị ép cung và bản thân cũng là "nạn nhân" của một vụ tạt axit khác vào tháng 1-2022 dẫn đến bỏng ở đùi.

Đối với lời khai này, đại diện VKS công bố Vinh từng khai đã vô tình làm rơi axit vào đùi khi cất giữ tại phòng trọ vào tháng 12-2022. Vết thương sau đó bị lở loét và Vinh phải đến bệnh viện khám vào ngày 18-1-2022.

Tại phiên xét xử hôm nay, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, tàn ác và nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của nhiều người.

Việc các nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo và nhờ được cấp cứu kịp thời. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, việc cách ly Nguyễn Kim Vinh khỏi xã hội một thời gian dài là cần thiết để răn đe và phòng ngừa chung.

Tin liên quan

Người đàn bà ở Kiên Giang tạt axit khiến chồng chết, trốn hơn 20 năm

Người đàn bà ở Kiên Giang tạt axit khiến chồng chết, trốn hơn 20 năm

(NLĐO) – Sau khi tạt axit khiến chồng chết, Trần Thị Huyền rời Kiên Giang để trốn lên tỉnh Đắk Lắk nên bị truy nã đặc biệt

Gia đình bỏ 200 triệu đồng thuê người tạt axit, đánh gãy chân "người tình" của con trai

(NLĐO)- Nghi ngờ con trai có quan hệ bất chính, Đỗ Văn Tân cùng con gái và con rể đã thuê người hành hung, tạt axit người phụ nữ với giá 200 triệu đồng

Cơ sở làm giấm giả bằng... axit công nghiệp và nước giếng

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một cơ sở làm giấm giả trên địa bàn, ngăn chặn khoảng 30.000 lít giấm giả chuẩn bị tuồn ra thị trường.

xét xử sơ thẩm cấp cứu kịp thời Khu chế xuất Tân Thuận Nguyễn Kim Vinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo