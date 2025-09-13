Ngày 13-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả có quy mô lớn trên địa bàn.

Kho sản xuất giấm giả bị công an Đà Nẵng triệt phá

Theo điều tra ban đầu, Kiều Văn Thanh (SN 1980) và vợ là Bùi Song Hậu (SN 1983, cùng trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn, mỗi ngày đưa ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm.

Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm bằng phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước) để tạo ra giấm giả.

Công an xác định các đối tượng trộn axit công nghiệp và nước giếng để tạo giấm giả

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng sản xuất giấm ăn bằng axit công nghiệp pha nước giếng

Theo công an, việc dùng axit pha chế giấm giả đưa ra thị trường nếu được người tiêu dùng sử dụng sẽ làm tăng nguy cơ gây hại dạ dày, khiến dạ dày bị bào mòn, gây ngộ độc thần kinh và nhiều nguy cơ gây hại cho sức khoẻ.

Do đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Khởi tố cặp vợ chồng làm giấm giả từ axit công nghiệp và nước giếng

Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán giấm giả này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thông qua việc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình khám xét xưởng sản xuất, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000 lít giấm giả), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (tương đương khoảng 600 lít axit). Số nguyên liệu này có thể sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả.