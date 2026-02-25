Đặc khu Trường Sa có 21 khu vực bỏ phiếu bầu cử

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị triển khai, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia bảo đảm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đặc khu Trường Sa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra trong điều kiện đặc thù về địa lý, thời tiết, giao thông. Vì vậy, từng khâu, từng phần việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không chủ quan.

Theo lãnh đạo đặc khu Trường Sa, toàn đặc khu có 21 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, các đơn vị đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Lãnh đạo đặc khu Trường Sa bàn giao hòm phiếu cho các lực lượng thực hiện công tác bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa

Ông Hồ Xuân Trường yêu cầu các lực lượng quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính pháp lý của từng nội dung công việc. Đặc biệt, phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, từ con người, phương tiện đến hòm phiếu, phiếu bầu và toàn bộ tài liệu liên quan trong quá trình vận chuyển ra đảo.

Ngay sau hội nghị, Chủ tịch đặc khu Trường Sa đã bàn giao hòm phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu và tài liệu liên quan cho các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ.

Tàu 464 và Tàu 471 thuộc Lữ đoàn 146 rời Quân cảng Cam Ranh ra đặc khu Trường Sa triển khai bầu cử sớm

Trong ngày, các đại biểu cũng đã đến động viên, tiễn Tàu 464 và Tàu 471 thuộc Lữ đoàn 146 rời Quân cảng Cam Ranh ra đặc khu Trường Sa triển khai bầu cử sớm. Hai tàu mang theo hòm phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri và danh sách ứng cử viên phục vụ tổ chức bầu cử tại các đảo theo kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài liệu; tổ chức bầu cử đúng luật, dân chủ, khách quan, góp phần để ngày bầu cử trên đặc khu Trường Sa diễn ra thành công, an toàn, đúng tiến độ.