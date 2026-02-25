HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đặc khu Trường Sa có 21 khu vực bỏ phiếu bầu cử

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có 21 khu vực bỏ phiếu, các đơn vị bầu cử đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị triển khai, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia bảo đảm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đặc khu Trường Sa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra trong điều kiện đặc thù về địa lý, thời tiết, giao thông. Vì vậy, từng khâu, từng phần việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không chủ quan.

Theo lãnh đạo đặc khu Trường Sa, toàn đặc khu có 21 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, các đơn vị đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Trường Sa có 21 khu vực bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 1.

Lãnh đạo đặc khu Trường Sa bàn giao hòm phiếu cho các lực lượng thực hiện công tác bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa

Ông Hồ Xuân Trường yêu cầu các lực lượng quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính pháp lý của từng nội dung công việc. Đặc biệt, phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, từ con người, phương tiện đến hòm phiếu, phiếu bầu và toàn bộ tài liệu liên quan trong quá trình vận chuyển ra đảo.

Ngay sau hội nghị, Chủ tịch đặc khu Trường Sa đã bàn giao hòm phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu và tài liệu liên quan cho các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ.

Trường Sa có 21 khu vực bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 2.

Tàu 464 và Tàu 471 thuộc Lữ đoàn 146 rời Quân cảng Cam Ranh ra đặc khu Trường Sa triển khai bầu cử sớm

Trong ngày, các đại biểu cũng đã đến động viên, tiễn Tàu 464 và Tàu 471 thuộc Lữ đoàn 146 rời Quân cảng Cam Ranh ra đặc khu Trường Sa triển khai bầu cử sớm. Hai tàu mang theo hòm phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri và danh sách ứng cử viên phục vụ tổ chức bầu cử tại các đảo theo kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài liệu; tổ chức bầu cử đúng luật, dân chủ, khách quan, góp phần để ngày bầu cử trên đặc khu Trường Sa diễn ra thành công, an toàn, đúng tiến độ.

Tin liên quan

TPHCM tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sớm vào mùng 10 Tết Bính Ngọ

TPHCM tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sớm vào mùng 10 Tết Bính Ngọ

(NLĐO) - TPHCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn

Kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh sự chuẩn bị của TPHCM trong công tác chuẩn bị bầu cử

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

(NLĐO) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng

tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa bầu cử Trường Sa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo