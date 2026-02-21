TPHCM tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sớm vào mùng 10 Tết Bính Ngọ

Ủy ban bầu cử đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ban hành Kế hoạch tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn.

Theo đó, Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc phường Phước Thắng (gồm Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân).

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại của Khu vực bỏ phiếu số 1 đặt tại Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân với khoảng 214 cử tri (cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân).

Tại Khu vực bỏ phiếu số 1 cũng sẽ thực hiện bỏ phiếu trên biển đối với khoảng 237 cử tri (là cán bộ, chiến sĩ có lịch công tác, thực hiện nhiệm vụ trên biển trong suốt thời gian trước và sau thời điểm tổ chức bầu cử sớm).

Địa điểm thực hiện công tác bỏ phiếu trên biển là toàn bộ vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý.

TPHCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực

Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc phường Phước Thắng (gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố).

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ của Khu vực bỏ phiếu số 2 đặt tại Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 với khoảng 85 cử tri (cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên biển).

Cũng tại Khu vực bỏ phiếu số 2 sẽ thực hiện bỏ phiếu trên biển đối với khoảng 309 cử tri (là cán bộ, chiến sĩ có lịch công tác, thực hiện nhiệm vụ trên biển trong suốt thời gian trước và sau thời điểm tổ chức bầu cử sớm).

Địa điểm thực hiện công tác bỏ phiếu trên biển là khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia mở rộng; Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Campuchia.

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc xã Long Sơn (gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân).

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ của Khu vực bỏ phiếu số 3 đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với khoảng 120 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Cạnh đó, địa điểm bỏ phiếu còn đặt tại 15 Nhà giàn DK1 và khoảng 14 tàu trực trên biển Vùng 2 Hải quân quản lý và các tàu cá quanh khu vực (nếu có) với khoảng 330 cử tri. Đây là những cán bộ, chiến sĩ có lịch công tác, thực hiện nhiệm vụ trên biển tại 15 nhà giàn, các tàu trực trên biển và các tàu cá quanh khu vực.

Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng (Liên Doanh Việt Nga (Vietsopetro)).

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ của khu vực bỏ phiếu số 4 đặt tại Khu vực sân bay Vũng Tàu với khoảng 2.800 cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu đang thi công, làm việc trên các công trình biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển... của Vietsovpetro.

Ủy ban bầu cử yêu cầu các Tổ bầu cử thực hiện đầy đủ các công việc trong ngày bầu cử theo quy định.

Thời gian thực hiện bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 26-2-2026 (mùng 10 Tết Bính Ngọ).

Riêng khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng, việc bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7 giờ ngày 26-2-2026 (mùng 10 Tết Bính Ngọ) đến 19 giờ ngày 14-3-2026 để cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu của Vietsovpetro thực hiện quyền bầu cử trước khi làm nhiệm vụ công tác tại các công trình trên biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển,…

Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu trên bờ; thực hiện niêm phong và chịu trách nhiệm quản lý thùng phiếu cho đến khi tiến hành kiểm phiếu.

Sau 19 giờ ngày 15-3-2026, các Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu theo các quy định.