Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24-2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Báo Nhân dân

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Vladimir Putin hoan nghênh ông Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, dẫn đầu đoàn đại biểu sang Liên bang Nga thông báo kết quả Đại hội Đảng XIV.

Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau khi kết thúc Đại hội XIV; khẳng định việc đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng và nhân dân; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình và phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đặc phái viên Lê Hoài Trung đã chuyển Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Tổng thống Vladimir Putin, nhấn mạnh Đại hội XIV đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn và các đột phá chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn và tin tưởng Liên bang Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung; việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Đặc phái viên Lê Hoài Trung đã thông tin về các định hướng lớn và ba đột phá chiến lược của Đại hội XIV, đánh giá cao việc dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Việt Nam - Nga đã phát triển hết sức năng động, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trên cơ sở các định hướng lớn trong Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đặc phái viên Lê Hoài Trung khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học - công nghệ và giao thông - vận tải.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước; khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết, mong sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga; sẵn sàng duy trì tiếp xúc và trao đổi thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề chiến lược cũng như về quan hệ song phương

Tổng thống Vladimir Putin mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột là năng lượng, dầu khí, kỹ thuật quân sự..., mở rộng sang các lĩnh vực điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải…

Nhân dịp này, Đặc phái viên Lê Hoài Trung đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Cũng trong chiều ngày 24-2, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã tiến hành hội đàm.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: VOV

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và tin cậy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov những quan điểm chỉ đạo, đường lối đối ngoại cũng như những định hướng, nhiệm vụ quan trọng của đối ngoại Việt Nam; nhấn mạnh Đại hội lần đầu tiên khẳng định vai trò, sứ mệnh của đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Bộ trưởng Sergey Lavrov cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ những thông tin quan trọng, có tính định hướng lớn của Đại hội XIV; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai bên đã cùng rà soát, đánh giá về tình hình hợp tác song phương, trong đó có sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao; chia sẻ và thống nhất nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối của hai bộ trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.