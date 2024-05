Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tuần Văn hóa - Du lịch và Lễ hội làng Sen toàn quốc 2005 do Bộ VHTT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác, kỷ niệm 975 năm mốc lịch sử có tên gọi Nghệ An, gắn với Năm Du lịch Nghệ An 2005.