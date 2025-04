Đặc sản dê tái chanh được vinh danh trên bản đồ ẩm thực thế giới

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, trong 3 tháng đầu năm 2025, du lịch Ninh Bình đón được hơn 4,4 triệu lượt khách, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 535 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch đạt gần 4,7 ngàn tỉ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.