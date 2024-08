Đại án đăng kiểm: VKSND TP HCM luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo

Sáng 6-8, phiên tòa xét xử 254 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và nhiều tỉnh thành bước vào phần luận tội.





Trong những ngày qua, HĐXX, VKSND và các luật sư xét hỏi 247/254 bị cáo (6 bị cáo xin xét xử vắng mặt, riêng bị cáo Đỗ Trung Học bỏ trốn). Một số bị cáo tuy thừa nhận một phần trách nhiệm nhưng phủ nhận hoặc có lời khai nhằm giảm nhẹ hành vi vi phạm so với nội dung cáo trạng truy tố.

Vào cuối tháng 10-2022, lực lượng CSGT Công an TP HCM phát hiện 2 ô tô (biển kiểm soát 50H-100.20 và 51D-325.89) có dấu hiệu cơi nới thành, thùng trái quy chuẩn. Tiếp tục kiểm tra, CSGT xác định mặc dù số đo kích thước thành, thùng xe của 2 ô tô này trùng khớp với giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng lại sai lệch so với thông số kỹ thuật trong cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Từ đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã lần ra một mạng lưới phạm tội có tổ chức từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới và thủy nội địa nhiều tỉnh, thành trên cả nước. VKSND TP HCM xác định mạng lưới tiêu cực này có từ thời kỳ ông Trần Kỳ Hình (SN 1961, quê Nam Định) làm cục trưởng và tiếp tục diễn ra sau khi ông Đặng Việt Hà (SN 1972, quê Hà Nội) được bổ nhiệm thay thế.

Quá trình làm rõ vụ án, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra và truy tố tổng cộng 254 bị can về 11 tội danh.

Tại tòa, VKSND cho rằng có đủ căn cứ truy tố xét xử bị cáo Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) về 2 tội danh: "Nhận hối lộ", với tổng số tiền là 7,1 tỉ đồng và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong việc duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện theo quy định.

Đối với bị cáo Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) VSKND cáo buộc bị cáo Hà chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền là 40,3 tỉ đồng. Trong đó cá nhân bị cáo hưởng lợi 8,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới - phòng VAR - Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" với tổng số tiền là 60,5 tỉ đồng; bị cáo Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng VAR); Nguyễn Đức Toàn (Phó Trưởng phòng VAR); Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng VAR) cũng bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Hôm nay, VKSND TP HCM luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các trung tâm đăng kiểm ở TP HCM và nhiều tỉnh thành. Sau đó, phiên tòa sẽ bước vào phần tranh luận.