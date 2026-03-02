HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đại án "phù phép" hơn 16.000 hồ sơ lái xe tại TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - 5 trung tâm đào tạo lái xe tại TPHCM đã thực hiện sai phạm có hệ thống khi hợp thức hóa 16.090 chứng chỉ sơ cấp nghề trái quy định.

Ngày 10-3 tới, TAND TPHCM dự kiến xét xử 30 bị cáo liên quan chuỗi sai phạm kéo dài nhiều năm tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III và 5 trung tâm đào tạo, cấp chứng chỉ nghề lái xe ô tô trực thuộc.

Theo cáo trạng, hai cựu lãnh đạo cao nhất của trường là Vũ Đức Thiệu (nguyên Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường) và Hoàng Văn Tân (nguyên Phó Hiệu trưởng, từng là quyền Hiệu trưởng) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do buông lỏng quản lý, ký ủy quyền trái quy định, gây thiệt hại hơn 44,5 tỉ đồng.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về 5 tội danh: "Giả mạo trong công tác", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Hơn 16.000 chứng chỉ lái xe "dỏm" ra lò như thế nào?

Cả 5 trung tâm xảy ra sai phạm nghiêm trọng và có hệ thống trong vụ án này đều thực hiện các hoạt động liên quan đến đào tạo và cấp chứng chỉ nghề lái xe ô tô. Bao gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải Thuận An.

Chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe ô tô là điều kiện bắt buộc để học viên hoàn thiện hồ sơ dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe. Theo Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH, học viên phải tham dự ít nhất 70% thời lượng lý thuyết và 80% thời lượng thực hành mới đủ điều kiện dự thi và được cấp chứng chỉ.

5 trung tâm dạy lái xe tại TPHCM “phù phép” hơn 16.000 hồ sơ khống - Ảnh 1.

Hồ Văn Búp thời điểm bị bắt

Tuy nhiên, cáo trạng xác định 16.090 chứng chỉ đã được hợp thức hóa trái quy định. Lãnh đạo các trung tâm chủ trương không tổ chức giảng dạy đầy đủ nhằm tiết kiệm chi phí và thu hút học viên, sau đó chỉ đạo nhân viên "làm đẹp" hồ sơ.

Cụ thể, nhân viên lập sổ điểm danh, giáo án "ma", tự đánh dấu chuyên cần; giáo viên thỉnh giảng ký xác nhận dù không trực tiếp giảng dạy. Hàng loạt chữ ký của giáo viên và học viên trên bài kiểm tra, biên bản thi, sổ thực hành bị giả mạo. Thậm chí, nhân viên còn tự chấm điểm, làm bài thi trắc nghiệm thay để bảo đảm học viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Để đối phó kiểm tra, các trung tâm còn ký hợp đồng thỉnh giảng khống với giáo viên bên ngoài nhằm hợp thức hóa điều kiện đào tạo.

Song song với việc làm giả hồ sơ đào tạo, các bị cáo còn lập bảng kê nhiên liệu dựa trên số giờ thực hành "khống", rồi mua hóa đơn GTGT xăng dầu để hợp thức chi phí. Tiền ngân sách được chuyển cho doanh nghiệp qua hợp đồng giả tạo, sau đó nhận lại tiền mặt sau khi trừ phí 4%-7%. Số tiền này được dùng để chi "hoa hồng" môi giới và chiếm đoạt cá nhân.

Chuỗi hành vi trên đã giúp hợp thức hóa 16.090 chứng chỉ sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 44,5 tỉ đồng.

Gói 1 tỉ đồng hối lộ cán bộ thuế

Tháng 6-2022, đoàn kiểm tra của Cục Thuế TPHCM gồm Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An làm việc tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT, thông báo sai phạm thuế với số tiền truy thu ước hơn 40 tỉ đồng. Hồ Văn Búp đã đề nghị "chung chi" để được bỏ qua lỗi và hợp thức hóa hồ sơ; hai cán bộ thuế đồng ý nhận 1 tỉ đồng.

Ngày 27-6-2022, theo chỉ đạo của Búp, kế toán và thủ quỹ rút tiền, đổi sang mệnh giá 500.000 đồng, chia thành 20 cọc, bỏ vào túi ni-lông. Búp trực tiếp đưa tiền cho An trước sự chứng kiến của Nhân và kế toán.

Búp xác định 446 triệu đồng là tiền hối lộ, phần còn lại để nộp thuế và chi phí dịch vụ kế toán, nhưng báo nội bộ đã đưa toàn bộ 1 tỉ đồng và hứa hoàn trả 600 triệu đồng cho quỹ từ nguồn khác. Vụ việc khiến các bị cáo bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ"; quá trình điều tra, Nhân và An mỗi người đã nộp lại 443 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Tin liên quan

Bắt giam giám đốc, 2 phó giám đốc trung tâm đào tạo lái xe ở Quảng Nam

Bắt giam giám đốc, 2 phó giám đốc trung tâm đào tạo lái xe ở Quảng Nam

(NLĐO) - Giám đốc và 2 phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải – Chi nhánh Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam, bị bắt về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bắt nữ kế toán, nữ thủ quỹ trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới

(NLĐO) - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nữ kế toán và thủ quỹ trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới bị bắt

xét xử TPHCM Trung Tâm Đào Tạo lái xe TAND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo