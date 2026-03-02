Đại án "phù phép" hơn 16.000 hồ sơ lái xe tại TPHCM

Ngày 10-3 tới, TAND TPHCM dự kiến xét xử 30 bị cáo liên quan chuỗi sai phạm kéo dài nhiều năm tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III và 5 trung tâm đào tạo, cấp chứng chỉ nghề lái xe ô tô trực thuộc.

Theo cáo trạng, hai cựu lãnh đạo cao nhất của trường là Vũ Đức Thiệu (nguyên Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường) và Hoàng Văn Tân (nguyên Phó Hiệu trưởng, từng là quyền Hiệu trưởng) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do buông lỏng quản lý, ký ủy quyền trái quy định, gây thiệt hại hơn 44,5 tỉ đồng.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về 5 tội danh: "Giả mạo trong công tác", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Hơn 16.000 chứng chỉ lái xe "dỏm" ra lò như thế nào?

Cả 5 trung tâm xảy ra sai phạm nghiêm trọng và có hệ thống trong vụ án này đều thực hiện các hoạt động liên quan đến đào tạo và cấp chứng chỉ nghề lái xe ô tô. Bao gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải Thuận An.

Chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe ô tô là điều kiện bắt buộc để học viên hoàn thiện hồ sơ dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe. Theo Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH, học viên phải tham dự ít nhất 70% thời lượng lý thuyết và 80% thời lượng thực hành mới đủ điều kiện dự thi và được cấp chứng chỉ.

Hồ Văn Búp thời điểm bị bắt

Tuy nhiên, cáo trạng xác định 16.090 chứng chỉ đã được hợp thức hóa trái quy định. Lãnh đạo các trung tâm chủ trương không tổ chức giảng dạy đầy đủ nhằm tiết kiệm chi phí và thu hút học viên, sau đó chỉ đạo nhân viên "làm đẹp" hồ sơ.

Cụ thể, nhân viên lập sổ điểm danh, giáo án "ma", tự đánh dấu chuyên cần; giáo viên thỉnh giảng ký xác nhận dù không trực tiếp giảng dạy. Hàng loạt chữ ký của giáo viên và học viên trên bài kiểm tra, biên bản thi, sổ thực hành bị giả mạo. Thậm chí, nhân viên còn tự chấm điểm, làm bài thi trắc nghiệm thay để bảo đảm học viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Để đối phó kiểm tra, các trung tâm còn ký hợp đồng thỉnh giảng khống với giáo viên bên ngoài nhằm hợp thức hóa điều kiện đào tạo.

Song song với việc làm giả hồ sơ đào tạo, các bị cáo còn lập bảng kê nhiên liệu dựa trên số giờ thực hành "khống", rồi mua hóa đơn GTGT xăng dầu để hợp thức chi phí. Tiền ngân sách được chuyển cho doanh nghiệp qua hợp đồng giả tạo, sau đó nhận lại tiền mặt sau khi trừ phí 4%-7%. Số tiền này được dùng để chi "hoa hồng" môi giới và chiếm đoạt cá nhân.

Chuỗi hành vi trên đã giúp hợp thức hóa 16.090 chứng chỉ sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 44,5 tỉ đồng.

Gói 1 tỉ đồng hối lộ cán bộ thuế

Tháng 6-2022, đoàn kiểm tra của Cục Thuế TPHCM gồm Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An làm việc tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT, thông báo sai phạm thuế với số tiền truy thu ước hơn 40 tỉ đồng. Hồ Văn Búp đã đề nghị "chung chi" để được bỏ qua lỗi và hợp thức hóa hồ sơ; hai cán bộ thuế đồng ý nhận 1 tỉ đồng.

Ngày 27-6-2022, theo chỉ đạo của Búp, kế toán và thủ quỹ rút tiền, đổi sang mệnh giá 500.000 đồng, chia thành 20 cọc, bỏ vào túi ni-lông. Búp trực tiếp đưa tiền cho An trước sự chứng kiến của Nhân và kế toán.

Búp xác định 446 triệu đồng là tiền hối lộ, phần còn lại để nộp thuế và chi phí dịch vụ kế toán, nhưng báo nội bộ đã đưa toàn bộ 1 tỉ đồng và hứa hoàn trả 600 triệu đồng cho quỹ từ nguồn khác. Vụ việc khiến các bị cáo bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ"; quá trình điều tra, Nhân và An mỗi người đã nộp lại 443 triệu đồng khắc phục hậu quả.