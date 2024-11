Đại biểu chất vấn Thống đốc về tình trạng "chạy sô" tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam không cấm cho vay bất động sản. Đó là khẳng định của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khi trả lời đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn sáng 11-11.

Đại biểu Đỗ Huy Khánh chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Hồ Long

Theo đó, đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn Đồng Nai) chất vấn Thống đốc về dư địa tăng dư nợ tín dụng với bất động sản, khi hiện nay dự nợ của lĩnh vực này mới chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết các tổ chức tín dụng cấp tín dụng vào lĩnh vực nào và tỉ lệ là bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết định của tổ chức tín dụng, tùy thuộc vào nguồn vốn của họ huy động.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, 80% tiền gửi ở Việt Nam là ngắn hạn nên khả năng cho vay tiếp tục của thị trường bất động sản cũng cần đảm bảo nguyên tắc để người dân rút tiền. Ngân hàng Nhà nước không có quy định cấm không cho vay bất động sản.

Tham gia chất vấn, đại biểu Hồ Thị Minh (đoàn Quảng Trị) đề nghị Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết sẽ xử lý như thế nào trước tình trạng "chạy sô" tăng trưởng của một số tổ chức tín dụng. Đồng thời, cho biết có giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng trong lĩnh vực bất động sản.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn

Trả lời đại biểu Quốc hội, lãnh đạo NHNN cho biết mục tiêu điều hành là làm sao vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nhưng vừa phải đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng. An toàn của hệ thống ngân hàng cần đặt lên trên hết và trước hết, bởi nếu hệ thống tín dụng tiềm ẩn rủi ro sẽ có hệ lụy rất lớn với nền kinh tế, bởi tác động lan truyền của nó. Do vậy, NHNN căn cứ vào diễn biến thực tế; và trong nhiều năm qua đã quyết định phải sử dụng công cụ là room tín dụng để áp hạn mức tín dụng.

Đặc thù của Việt Nam là vốn dựa vào hệ thống ngân hàng rất nhiều, nên có thời kỳ, tăng trưởng tín dụng đạt hơn 30%, có những năm tăng hơn 50%, gây ra hệ lụy và rủi ro với hệ thống ngân hàng. Đơn cử có ngân hàng huy động vốn ngắn hạn nhưng lại cho vay trung và dài hạn.

"NHNN đã áp dụng hạn mức tín dụng, dựa trên xếp hạng các ngân hàng và khả năng mở rộng của họ. NHNN cũng thường xuyên cảnh báo các ngân hàng tăng trưởng tín dụng cao, tiềm ẩn rủi ro"- bà Nguyễn Thị Hồng cho hay.

Về tín dụng bất động sản, theo Thống đốc, các ngân hàng không cho vay dựa trên khả năng trả nợ của các doanh nghiệp bất động sản, mà còn cần căn cứ khả năng huy động nguồn vốn ngắn hạn hay dài hạn. NHNN quy định các nhà băng không được cho vay quá 30% vốn ngắn hạn với các khoản vay trung và dài hạn.