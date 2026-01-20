HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Chiều 20-1, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện Đại hội.


Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận tại Đoàn Đảng bộ Quân đội. Ảnh: TTXVN

Hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi thảo luận Đoàn Đảng bộ Quân đội. Ảnh: TTXVN

Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi thảo luận tại Đoàn. Ảnh: TTXVN

Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu trong buổi thảo luận tại Đoàn. Ảnh: TTXVN

Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu thảo luận tại Đoàn. Ảnh: TTXVN

Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn. Ảnh: TTXVN

Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn. Ảnh: TTXVN

Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 8.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn. Ảnh: TTXVN

Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 9.

Đại biểu Chamaléa Thị Thuỷ, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà, thảo luận các văn kiện Đại hội. Ảnh: TTXVN

đại hội đảng Đại hội XIV của Đảng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
